Камилла пожаловалась на Карла III: как король раздражает жену перед сном

Пара прожила вместе много лет и имеет свои собственные небольшие традиции.

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Король Чарльз и Камилла - много лет вместе / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Какую традицию имеют монархи

Какая привычка короля раздражает Камиллу

Королева Камилла рассказала о необычной привычке своего супруга, короля Великобритании Карла III, которая порой мешает ей отдыхать.

Как пишет People, оказывается, даже в королевской семье не обходится без бытовых мелочей, способных вывести из себя, - правда, в случае монаршей четы речь идет о чтении книг.

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79-летняя Камилла поделилась подробностями их с 77-летним Карлом вечернего ритуала. По словам королевы, перед ужином супруги любят проводить время за чтением, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

Король Чарльз III еще тот балагур / ua.depositphotos.com

Однако иногда идиллию нарушает реакция короля на прочитанное.

"Мы с мужем читаем перед ужином. Нам просто нравится сидеть в тишине и читать", - рассказала Камилла.

Она добавила, что порой, полностью погрузившись в собственную книгу, неожиданно слышит, как Карл громко смеется над чем-то прочитанным.

"Это очень отвлекает. Я не могу снова сосредоточиться на своей книге или вдруг начинаю плакать. Но это прекрасное, спокойное время", - призналась королева.

Король Чарльз / инфографика: Главред

Несмотря на эту небольшую особенность, Камилла подчеркнула, что совместное чтение остается важной частью их повседневной жизни. Для нее книги - не просто способ провести свободное время, а источник знаний, вдохновения и понимания окружающего мира.

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