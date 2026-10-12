США могут "отрезать" Киев от данных по запуску ракет: что говорят у Зеленского

Сергей Бескрестнов оценил сценарий прекращения передачи предупреждений о запусках баллистических ракет.

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США могут прекратить делиться разведданными с Украиной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявлений Бескрестнова:

США предоставляют Украине разнообразную разведывательную информацию

Одной из составляющих этой информации являются сообщения о запусках

Советник президента, военный связист и эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей "Флеш") оценил информацию о рисках приостановки предоставления американских разведданных Украине.

Он заявил, что не верит в сценарий прекращения передачи предупреждений о запусках баллистических ракет со стороны США.

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При этом специалист также призвал не делать поспешных выводов относительно взрывов в столице без сигнала тревоги.

"США предоставляют нам самую разнообразную разведывательную информацию. И, как сейчас пишут в СМИ, существует риск, что передача информации будет прекращена. Одной из составляющих этой информации являются сообщения о запусках (подготовке к запуску) баллистических ракет. Эта информация нужна прежде всего гражданскому населению, чтобы у людей было время укрыться. Можете называть меня оптимистом, но я не верю (не хочу верить), что США оставят нас без этой информации. Ведь речь идет о выживании мирных людей", – написал он.

Какие удары по территории РФ наносят наибольший ущерб Кремлю

По мнению экономиста Виталия Шапрана, атаки на нефтяную инфраструктуру России негативно отражаются на доходах страны. Из-за повреждения соответствующих объектов российская нефть продаётся с существенными скидками, что приводит к сокращению поступлений в государственный бюджет.

Одним из факторов, усугубляющих ситуацию, эксперт называет ограниченные возможности для хранения добываемого сырья. Если экспорт российской нефти прекратится хотя бы на две недели, стране может не хватить свободных резервуаров для размещения излишков. В таком случае нефтяным компаниям придётся останавливать добычу и консервировать скважины, поскольку продолжать работу в прежнем режиме будет затруднительно.

Ранее сообщалось о том, что США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ. Американская сторона предупредила Украину о возможном прекращении обмена разведывательной информацией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Трамп поставил перед ним ультиматум: принять предложенные американской стороной условия мирного урегулирования, которые, по оценке Киева, были выгодны Москве, или столкнуться с риском потери поддержки США.

Как писал Главред, Трамп отверг обвинения Зеленского в слабости Запада и назвал договоренность с Кремлем "великой сделкой". Американский президент публично поблагодарил Путина.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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