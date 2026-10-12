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Один метод утепления грозит серьезным ущербом: в чем скрытая опасность

Алексей Тесля
12 октября 2026, 23:03
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Несмотря на широкий ассортимент оконных товаров, не каждая плёнка универсальна.
Окно
Раскрыт способ утепления окон / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Не каждая плёнка универсальна и подойдет для любого окна
  • Разные виды покрытий по-разному взаимодействуют с солнечными лучами

С наступлением холодов многие владельцы жилья ищут способы сохранить комфортную температуру в комнатах и сократить расходы на отопление. Одним из популярных решений считается специальная плёнка для окон, которая помогает уменьшить теплопотери.

Однако прежде чем приобретать такой материал, важно убедиться, что он подходит для установленного остекления. Неправильный выбор может привести не только к дополнительным затратам, но и к повреждению стекла, пишет Express.

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Несмотря на широкий ассортимент подобных товаров, не каждая плёнка универсальна. Разные виды покрытий по-разному взаимодействуют с солнечными лучами и влияют на нагрев поверхности окна. Некоторые материалы поглощают больше солнечной энергии, из-за чего стекло может прогреваться неравномерно. При определённых условиях это повышает вероятность появления трещин.

Главная опасность связана с так называемым термическим напряжением. Оно возникает, когда отдельные участки стеклянной панели нагреваются или остывают с разной скоростью. Если температурная разница становится слишком значительной, стекло может не выдержать нагрузки и треснуть. Поэтому даже недорогая солнцезащитная плёнка, выбранная без учёта особенностей окна, способна обернуться дорогостоящим ремонтом.

При этом отказываться от оконных покрытий полностью необязательно. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо правильно подобрать материал с учётом характеристик конкретного стеклопакета. Специалисты советуют не ориентироваться исключительно на стоимость товара или положительные отзывы покупателей, поскольку одна и та же плёнка может подходить для одних окон и быть несовместимой с другими.

На что обратить внимание при выборе плёнки

Перед покупкой следует выяснить, какое остекление установлено в доме или квартире. Это может быть одинарное стекло, двойной или тройной стеклопакет. Также важно учитывать наличие специальных покрытий, нанесённых на поверхность стекла ещё на этапе производства.

Следующий шаг - изучение инструкции и рекомендаций изготовителя плёнки. В документации обычно указываются типы остекления, для которых предназначен конкретный материал, и ограничения по его использованию. Эти сведения помогут избежать ошибок при выборе.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
/ Инфографика: Главред

Не менее важно учитывать особенности самого окна. Даже если плёнка получила множество положительных оценок, это не гарантирует её совместимость с вашим стеклопакетом. Поэтому при возникновении сомнений лучше обратиться к производителю окон или специалисту по установке подобных покрытий. Они смогут оценить характеристики остекления и подсказать подходящий вариант.

Кроме того, перед монтажом стоит проверить условия действующей гарантии. Установка дополнительного покрытия может повлиять на гарантийные обязательства производителя, особенно если окна были установлены недавно.

Таким образом, оконная плёнка может стать одним из способов улучшить условия в доме в холодное время года, но её выбор требует внимательного подхода. Чтобы не столкнуться с повреждением стекла и непредвиденными расходами, важно заранее проверить совместимость материала с остеклением, изучить рекомендации производителя и при необходимости получить консультацию профессионала.

Смотрите видео - как утеплить старые окна:

Для утепления старых деревянных окон в загородном доме можно использовать доступные материалы - поролон и силиконовый герметик.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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