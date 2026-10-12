"Ловелас": девушка Цымбалюка рассказала, какой он на самом деле

Тарас Цымбалюк оказался однолюбом-ловеласом.

https://glavred.info/starnews/loveoas-devushka-cimbalyuka-rasskazala-kakoy-on-na-samom-dele-10803674.html Ссылка скопирована

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк - красивая пара / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Какую характеристику дала Светлицкая Цымбалюку

Как сейчас живет и строит отношения пара

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который не так давно официально подтвердил роман с Еленой Светлицкой, оказывается, ловелас.

В проекте "Ближче до зірок" актриса рассказала, что Тарас Цымбалюк - ловелас, но только для нее.

видео дня

"Тарас однолюб. Да, он ловелас, но только для меня. Он самый лучший человек, который может быть, для той сформированной Аленки, которая есть сейчас. Ни у кого не может быть такой связи, как у нас с ним", - добавила звезда.

Елена Светлицкая - девушка Тараса Цымбалюка / скрин из видео

Светлицкая также рассказала, что несмотря на отношения, пара все же живет отдельно. "Мы живем по отдельности. Но иногда он живет у меня, а я у него. И мне, честно, нравится", - говорит она.

Что касается замужества, то Светлицкая, которая уже была в браке, связывать себя новыми узами не спешит.

О втором браке актриса пока не думает и не спешит узаконивать отношения с Цымбалюком. Сейчас она наслаждается нынешним этапом жизни.

Тарас Цымбалюк инфографика / Главред

"Лучший период в жизни каждой женщины - время между первым и вторым браком. Поэтому сейчас я в своем прайме", - добавила знаменитость.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьеры Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, почему, по его мнению, исполнителям стало сложнее удерживать прежние позиции в шоу-бизнесе.

Ранее также американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред