"Ловелас": девушка Цымбалюка рассказала, какой он на самом деле

Кратко:
- Какую характеристику дала Светлицкая Цымбалюку
- Как сейчас живет и строит отношения пара
Украинский актер Тарас Цымбалюк, который не так давно официально подтвердил роман с Еленой Светлицкой, оказывается, ловелас.
В проекте "Ближче до зірок" актриса рассказала, что Тарас Цымбалюк - ловелас, но только для нее.
"Тарас однолюб. Да, он ловелас, но только для меня. Он самый лучший человек, который может быть, для той сформированной Аленки, которая есть сейчас. Ни у кого не может быть такой связи, как у нас с ним", - добавила звезда.
Светлицкая также рассказала, что несмотря на отношения, пара все же живет отдельно. "Мы живем по отдельности. Но иногда он живет у меня, а я у него. И мне, честно, нравится", - говорит она.
Что касается замужества, то Светлицкая, которая уже была в браке, связывать себя новыми узами не спешит.
О втором браке актриса пока не думает и не спешит узаконивать отношения с Цымбалюком. Сейчас она наслаждается нынешним этапом жизни.
"Лучший период в жизни каждой женщины - время между первым и вторым браком. Поэтому сейчас я в своем прайме", - добавила знаменитость.
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О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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