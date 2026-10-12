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Советская власть вырезала целые страницы из трудов Вернадского: что именно её пугало

Юрий Берендий
12 октября 2026, 19:09
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Украинский учёный разработал концепцию глобального информационного поля, а его взгляды на роль человеческого сознания противоречили официальной идеологии СССР.
Советская власть вырезала целые страницы из трудов Вернадского: что именно её пугало
Ноосфера Вернадского: почему советские идеологи вырезали страницы из его трудов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что предполагает теория ноосферы
  • Что такое ноосфера
  • Почему подвергались цензуре труды Вернадского

Труды украинского учёного Владимира Вернадского подвергались советской цензуре из-за его взглядов на роль человеческого сознания и интеллекта в развитии планеты. Академик разработал концепцию ноосферы, которая описывает влияние умственной деятельности человечества на окружающий мир. Как отмечает проект "Затерянный мир" на YouTube, отдельные идеи ученого противоречили официальным материалистическим догмам СССР, передает 2+2.

Почему теория Вернадского привлекает внимание и как она объясняет влияние человеческого разума на окружающий мир - выяснял Главред.

видео дня

Что такое ноосфера Вернадского и как она связана с интернетом

Концепция ноосферы занимает важное место в научном наследии Вернадского. Она связана с представлением о превращении человеческого разума в фактор, способный изменять планету. В современном прочтении эта идея напоминает глобальное информационное пространство, которое формируется благодаря накоплению знаний и опыта человечества.

В материале проекта "Затерянный мир" концепцию описывают как систему, объединяющую интеллектуальную деятельность людей на протяжении истории. Изобретения, идеи и новые открытия в таком контексте становятся частью общего достояния человечества.

Почему советская власть подвергала цензуре труды Вернадского

Взгляды академика на соотношение сознания и материального мира не вписывались в официальную коммунистическую картину мира. По версии авторов проекта, именно это противоречие стало одной из причин идеологического давления на научное наследие Вернадского.

В материале утверждается, что советские редакторы удаляли фрагменты работ, в которых речь шла о значении мысли для материальной действительности. Особое внимание авторы обращают на прогнозы учёного относительно будущего развития науки и исследования человеческого сознания.

Смотрите видео о том, как человеческий разум влияет на природу:

Как коллективное мышление влияет на природу

Концепция Ноосферы поднимает вопрос о том, как совокупность человеческих идей и интеллектуальных достижений меняет окружающий мир. Этот аспект темы прокомментировал нейропсихолог и доктор психологических наук Богдан Ткач.

Эксперт подчеркивает значение взаимодействия интеллектуальных наработок людей в формировании общей информационной среды. Он описывает этот процесс так: "Интеграция мыслей, взглядов, концепций всех людей создает новое информационное поле, которое начинает менять природу", - пояснил нейропсихолог Богдан Ткач.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Массачусетский технологический институт разработал ультратонкую пленку для генерации энергии, которую можно наносить практически на любую поверхность. По словам исследователей, новая технология продемонстрировала высокую эффективность - 730 ватт на килограмм. В лабораторных испытаниях пленка вырабатывала до 730 ватт на килограмм, а после крепления к ткани Dyneema показатель составлял около 370 ватт на килограмм.

В 2016 году компания SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на автономную плавучую платформу в океане. Вертикальная посадка Falcon 9 положила начало практике повторного использования ступеней. К разработке системы для ракеты присоединился украинский программист, а визуальное сходство операции с эпизодом фильма 1959 года "Небо зовет" привлекло внимание обозревателей.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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