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Находка объясняет эпизод из Евангелия: в Израиле нашли древнее кольцо

Тарас Сидоржевский
9 октября 2026, 10:28
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Исследовательница UCLA считает, что надпись на медной печати из Иродиона - латинское "для Пилата", записанное греческими буквами.
Понтий Пилат, кольцо из Иродиона
Понтий Пилат, кольцо из Иродиона, крепость Иродион / коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Antonio Ciseri, C. Amit/IAA, wikimedia.org/Asaf T.

Вы узнаете:

  • Что означает надпись на кольце из Иродиона
  • Кто, вероятно, носил перстень-печать
  • Как находка объясняет эпизод из Евангелия от Иоанна

Небольшое медное кольцо-печать, найденное в Иродионе (Израиль), скорее всего, не принадлежало самому Понтию Пилату - римскому префекту, который приговорил к распятию Иисуса Христа. Его мог носить работник низшего звена администрации, возможно, раб или вольноотпущенник, а подсказкой стала одна буква в надписи, сообщает UCLA.

Новое исследование опубликовала в журнале Palestine Exploration Quarterly профессор древнего иудаизма Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кэтрин Бонешо. Она считает, что греческие буквы ΠΙΛΑΤΟ на кольце - это латинское PILATO, то есть "для Пилата" или "Пилату", записанное греческим алфавитом.

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Что написано на кольце Понтия Пилата

Понтий Пилат управлял Иудеей как префект примерно с 26 по 36 год н. э. Вне Нового Завета его существование подтверждает, в частности, так называемый камень Пилата с его именем и титулом, найденный в 1961 году в Кесарии Приморской, пишет Википедия.

Кольцо из медного сплава раскопали в 1960-х годах в Иродионе - дворце-крепости на вершине холма в Иудейской пустыне. Более 50 лет находка пролежала в хранилище, и только в 2018 году израильские ученые описали ее в Israel Exploration Journal. Они датировали кольцо возрастом около 2000 лет и предположили, что надпись указывает либо на человека по имени Пилат, либо на кого-то из администрации Понтия Пилата.

На лицевой стороне печати выгравирован сосуд, а буквы разделены на две группы: ΠΙ - справа от изображения, ΛΑΤΟ - слева. Первые исследователи читали надпись как греческое "принадлежит Пилату", в котором по какой-то причине выпала конечная буква.

Медное кольцо-печать из Иродиона
Медное кольцо-печать из Иродиона / фото: C. Amit/IAA Photographic Department, courtesy of Roi Porat

Почему одна буква изменила версию

Бонешо обратила внимание именно на окончание. Латинский дательный падеж PILATO заканчивается долгим "о", и по-гречески его должны были передать омегой - ΠΙΛΑΤΩ. Вместо этого мастер вырезал омикрон, который внешне совпадает с латинской O. По мнению исследовательницы, человек с базовым знанием латыни в регионе, находившемся под властью Рима меньше века, легко мог не заметить этой разницы.

Бонешо убеждена, что гравер просто скопировал знакомую форму буквы.

"Путаница между омикроном и омегой для долгих и кратких гласных "о" при транслитерации латыни на греческий распространена среди тех, кто учит латынь на начальном уровне. Они могли подумать: "Похоже на О, и передо мной О - почему бы просто не использовать О?"", - объясняет Бонешо.

Исследовательница также отвергает аргумент о двух отдельных словах. Мастер, вероятно, вписывал буквы вокруг уже выгравированного сосуда, а небольшой дефект под первой группой букв мог заставить его перенести остаток имени на другую сторону, где было больше места. Этим она объясняет и то, что вторая группа букв выглядит повернутой.

Кто мог носить кольцо с надписью "для Пилата"

Скорее всего, владельцем печати был раб или вольноотпущенник на службе у местного представителя иудейской элиты, причастного к римскому управлению провинцией. Таким кольцом могли оттискивать имя Пилата на воске или глине, которыми запечатывали материалы для префекта и его окружения.

На более низкий статус владельца указывает и металл: медный сплав носили простолюдины, солдаты и мелкие чиновники, тогда как у высших чиновников были перстни из золота или с драгоценными камнями. Изображение сосуда также говорит в пользу местного владельца, ведь такой мотив был распространенным иудейским символом в Иудее того времени.

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По словам Бонешо, находка опровергает представление о том, что работу на римскую администрацию Иудеи выполняли только сами римляне.

"Глядя на низкое качество кольца, греческую транслитерацию, на то, что печатями пользовались секретари, которые, скорее всего, были рабами или бывшими рабами, - все это дает нам понимание того, что происходило тогда", - отмечает исследовательница.

Что говорят другие ученые о кольце Пилата

Не все исследователи видят в кольце связь с Пилатом. В 2023 году профессор Кельнского университета Вернер Эк и профессор Университета Бар-Илан Авнер Эккер пришли к выводу, что чтение "Пилат" возможно, но крайне маловероятно, пишет Biblical Archaeology Society. По их мнению, префект вряд ли использовал бы греческий для административной надписи, тем более такой некачественной, а известная надпись с его именем в Кесарии выполнена на латыни.

Зато историк раннего христианства, профессор теологии Бирмингемского университета Кандида Мосс назвала новое исследование "очень интересным". Она считает, что оно объясняет давнюю загадку - почему кольцо с именем правителя такое дешевое, сообщает Fox News.

"Это не дорогое кольцо, не та вещь, которую ожидаешь увидеть у человека, который является правителем всей этой территории", - подчеркивает Мосс.

По ее словам, подчиненные ставили печать с именем префекта, когда принимали деловые или юридические решения, и так показывали, что за ними стоит власть Пилата и всей римской бюрократии. Историк связывает это с Евангелием от Иоанна, где именно Пилат пишет надпись "Царь Иудейский" для креста.

"Думаю, кольцо помогает понять, почему Библия говорит, что Пилат написал надпись, которую поместили на крест Иисуса, хотя мы как историки знаем, что он никак не мог написать ее сам. Он делегировал эту работу кому-то другому", - убеждена Мосс.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как на самом деле мог выглядеть Иисус Христос и почему исследователи считают, что привычный образ с длинными волосами и бородой может отличаться от реального.

Также в Израиле 12-летний школьник во время археологического мастер-класса нашел редкий драгоценный камень возрастом около 1500 лет на месте древнего города Коразим, который упоминается в Новом Завете.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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