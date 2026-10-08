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Солнце наносит новый удар: мощный шторм может достичь Земли, названы сроки

Алексей Тесля
8 октября 2026, 03:10
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Произошел мощный выброс плазмы, часть которого потенциально способна направиться в сторону нашей планеты.
Магнітна буря
Стало известно о новой вспышке на Солнце / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • На Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.4
  • Произошел мощный выброс плазмы, часть которого может направиться в сторону Земли

В одной из активных зон Солнца, получившей обозначение AR4549, была зарегистрирована вспышка класса M1.4. Наблюдения показывают, что одновременно мог произойти корональный выброс массы.

Произошел мощный выброс плазмы, часть которого потенциально способна направиться в сторону нашей планеты, пишет Space.

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Интерес ученых вызвало то, где именно расположилась активная область. Сейчас AR4549 находится практически в центральной части солнечного диска, обращенной к Земле. Первые снимки также позволили заметить крупное корональное затмение, которое может свидетельствовать о выбросе солнечного вещества в космическое пространство.

Пока специалисты не могут точно сказать, с какой скоростью движется выброшенная плазма, в каком направлении она распространяется и достигнет ли вообще Земли. Космический физик и фотограф северного сияния Винсент Ледвин отмечает, что полученные данные дают основания для наблюдений, однако окончательные выводы делать еще рано.

Если выброс окажется направлен в сторону Земли и его основная масса достигнет магнитосферы, возможна геомагнитная буря. Одним из ее наиболее заметных последствий может стать появление полярных сияний на территориях, где их обычно не наблюдают. Сила явления будет зависеть не только от объема плазмы, но и от характеристик ее магнитного поля в момент взаимодействия с магнитосферой Земли.

Активность AR4549 на этом не закончилась. Спустя несколько часов область произвела еще одну вспышку - уже класса M1.9. Кроме того, обращенная к Земле активная область AR4545 также сохраняет потенциал для новых вспышек и выбросов плазмы.

Таким образом, в ближайшие дни специалисты продолжат следить за солнечной активностью. Дополнительное усиление геомагнитных процессов предварительно ожидается примерно 11 октября - оно может быть связано с потоками солнечного ветра.

Астрономы обнаружили гигантское водяное облако на окраинах ранней Вселенной

Исследователи обнаружили колоссальное количество водяного пара в окрестностях далекого квазара APM 08279+5255. Этот космический объект находится на расстоянии свыше 12 миллиардов световых лет от нашей планеты.

Наблюдаемое скопление представляет особый интерес для ученых: по предварительным оценкам, это крупнейший из известных на сегодняшний день резервуаров воды во Вселенной. Одновременно он относится к наиболее древним подобным образованиям, которые удалось обнаружить астрономам.

Изучение такого объекта дает ученым редкую возможность исследовать, насколько рано вода и другие необходимые для формирования звезд и галактик вещества уже присутствовали во Вселенной. Полученные данные также помогают лучше понять физические условия, существовавшие на самых ранних этапах ее эволюции.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Space.com

Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.

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