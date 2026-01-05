Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца: неожиданный прорыв

Алексей Тесля
5 января 2026, 01:31
0
По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.
Солнце, магнитная буря
Раскрыты важные факты о Солнце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам
  • Привычное определение "жёлтая звезда" не совсем точно

Хотя Солнце кажется гигантским — его диаметр превышает земной более чем в сто раз, — в астрономии оно относится к разряду карликовых звёзд.

Классификация зависит не от абсолютных размеров, а от характеристик излучения и стадии развития. Об этом сообщает LiveScience.

видео дня

Как объясняет профессор Рочестерского технологического института Майкл Ричмонд, по светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов, несмотря на свои внушительные габариты по сравнению с планетами.

При этом и привычное определение "жёлтая звезда" не совсем точно. Пик солнечного излучения приходится на зелёную часть спектра, а в целом свет Солнца является белым. Жёлтым оно кажется из-за рассеивания света в земной атмосфере — по тому же принципу, из-за которого небо выглядит голубым.

С течением времени Солнце постепенно меняется: с начала своей основной фазы оно уже увеличилось примерно на 10% и продолжит расширяться, оставаясь при этом карликовой звездой. Лишь через около 5 миллиардов лет, исчерпав запасы водорода, оно перейдёт в стадию красного гиганта, значительно увеличится в размерах и, по прогнозам учёных, может поглотить орбиты Венеры и, возможно, Земли.

Открытие во Вселенной: что говорят ученые

Учёные-астрономы сообщили о впечатляющем открытии: им удалось обнаружить самый масштабный и одновременно самый древний запас воды, известный на сегодняшний день. Гигантское скопление водяного пара зафиксировали в окрестностях квазара APM 08279+5255, который находится на расстоянии свыше 12 миллиардов световых лет от нашей планеты.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

00:55Война
После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

22:53Политика
Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о мире

Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о мире

22:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Последние новости

01:31

Ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца: неожиданный прорыв

00:55

Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

00:24

Будет ли резкий скачок доллара: неожиданный прогноз на начало 2026 года

00:09

Переговоры в разгаре: известный клуб пытается выкупить нападающего "Динамо"

04 января, воскресенье
23:56

Сажа исчезнет моментально: что бросить в печь, чтобы дымоход самоочистился

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
23:20

Худшее – впереди: появился мрачный прогноз массированных ударов РФ по Украине

22:53

После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

22:25

Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о миреВидео

22:11

Будут служить десятилетиями: ТОП-10 кроссоверов, которые считаются эталоном надежности

Реклама
21:39

Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

21:29

Нападение РФ на страны НАТО: раскрыт сценарий новой войны в Европе

21:28

Волосы будут расти быстрее уже через несколько недель: простой секрет наших бабушек

21:02

Как будут отключать свет в Киеве и области 5 января: новый график от ДТЭКФото

20:24

Варить больше не надо: Сеть взорвал революционный способ приготовления макаронВидео

20:23

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

20:16

До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 январяФото

20:05

США постепенно сжимают РФ: что ждет Украину в 2026-ммнение

19:29

Китай не допустит поражения РФ: раскрыт тревожный сценарий окончания войны

19:13

Как остановить прорастание картофеля: простые лайфхаки для городского храненияВидео

18:54

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

Реклама
18:48

УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы: что стало причиной и когда возобновят

18:34

Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

18:27

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:11

Китайский гороскоп на завтра 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

17:43

Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

17:36

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

17:23

Где в Киеве живет мистика: от Лысой горы до Зеленого театра

17:13

Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

17:06

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:05

Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

16:32

Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

16:27

Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

16:23

Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

16:12

Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зимуВидео

16:08

Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

16:06

Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

15:42

ДНК без магии: что на самом деле стоит за генетическим кодом

15:35

Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

15:28

РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

15:10

В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

Реклама
14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять