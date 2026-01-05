Ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца: неожиданный прорыв

Вы узнаете:
- По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам
- Привычное определение "жёлтая звезда" не совсем точно
Хотя Солнце кажется гигантским — его диаметр превышает земной более чем в сто раз, — в астрономии оно относится к разряду карликовых звёзд.
Классификация зависит не от абсолютных размеров, а от характеристик излучения и стадии развития. Об этом сообщает LiveScience.
Как объясняет профессор Рочестерского технологического института Майкл Ричмонд, по светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов, несмотря на свои внушительные габариты по сравнению с планетами.
При этом и привычное определение "жёлтая звезда" не совсем точно. Пик солнечного излучения приходится на зелёную часть спектра, а в целом свет Солнца является белым. Жёлтым оно кажется из-за рассеивания света в земной атмосфере — по тому же принципу, из-за которого небо выглядит голубым.
С течением времени Солнце постепенно меняется: с начала своей основной фазы оно уже увеличилось примерно на 10% и продолжит расширяться, оставаясь при этом карликовой звездой. Лишь через около 5 миллиардов лет, исчерпав запасы водорода, оно перейдёт в стадию красного гиганта, значительно увеличится в размерах и, по прогнозам учёных, может поглотить орбиты Венеры и, возможно, Земли.
Открытие во Вселенной: что говорят ученые
Учёные-астрономы сообщили о впечатляющем открытии: им удалось обнаружить самый масштабный и одновременно самый древний запас воды, известный на сегодняшний день. Гигантское скопление водяного пара зафиксировали в окрестностях квазара APM 08279+5255, который находится на расстоянии свыше 12 миллиардов световых лет от нашей планеты.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: Live Science
Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.
Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.
Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.
