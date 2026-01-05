Ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца: неожиданный прорыв

По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам

Привычное определение "жёлтая звезда" не совсем точно

Хотя Солнце кажется гигантским — его диаметр превышает земной более чем в сто раз, — в астрономии оно относится к разряду карликовых звёзд.

Классификация зависит не от абсолютных размеров, а от характеристик излучения и стадии развития. Об этом сообщает LiveScience.

Как объясняет профессор Рочестерского технологического института Майкл Ричмонд, по светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов, несмотря на свои внушительные габариты по сравнению с планетами.

При этом и привычное определение "жёлтая звезда" не совсем точно. Пик солнечного излучения приходится на зелёную часть спектра, а в целом свет Солнца является белым. Жёлтым оно кажется из-за рассеивания света в земной атмосфере — по тому же принципу, из-за которого небо выглядит голубым.

С течением времени Солнце постепенно меняется: с начала своей основной фазы оно уже увеличилось примерно на 10% и продолжит расширяться, оставаясь при этом карликовой звездой. Лишь через около 5 миллиардов лет, исчерпав запасы водорода, оно перейдёт в стадию красного гиганта, значительно увеличится в размерах и, по прогнозам учёных, может поглотить орбиты Венеры и, возможно, Земли.

