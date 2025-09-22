Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025

В следующий раз солнечное затмение произойдёт 17 февраля 2026 года. Оно также будет необычным.

Так выглядело солнечное затмение в Твизеле (регион Кентербери, Новая Зеландия) / Фото: nzherald.co.nz

Вы узнаете:

Кто мог видеть сентябрьское солнечное затмение

Когда в следующий раз Луна закроет собой Солнце

В воскресенье, 21 сентября, состоялось частичное солнечное затмение, которое могла видеть небольшая часть жителей Земли - всего 16 миллионов человек.

Солнечное затмение длилось примерно 4,5 часа. Его могли наблюдать жители Новой Зеландии, восточной части Австралии, а также некоторых островов в Тихом океане.

Как пишет The Space, каждое частичное солнечное затмение происходит во время новолуния, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, и частично закрывает собой диск нашей звезды. Таким образом Солнце приобретает форму полумесяца.

Астрономы сделали потрясающие фотографии частичного солнечного затмения 21 сентября 2025 года.

Изображение ниже было сделано во время прямой трансляции портала Time and Date почти в самом начале затмения, когда Луна начала двигаться слева направо по яркому диску Солнца. Члены Данидинского астрономического общества смогли сфотографировать частично закрытый диск Солнца в небе над Новой Зеландией.

Солнечное затмение 2025 / Фото: space.com

Следующее изображение было сделано через несколько минут после наступления пика частичного солнечного затмения, когда 70% поверхности Солнца было скрыто Луной в небе над городом Данидин в Новой Зеландии.

Солнечное затмение 2025 / Фото: space.com

Также показана фотография Солнца во время убывающей фазы затмения, когда Луна смещалась слева направо по диску Солнца после пика этого астрономического явления. После этого силуэт Луны полностью исчез с диска Солнца и наша звезда снова стала выглядеть, как и прежде.

Солнечное затмение 2025 / Фото: space.com

Это последний раз в этом году, когда Луна закрыла собой Солнце. В следующий раз солнечное затмение произойдёт 17 февраля 2026 года. Это будет кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна также не полностью закроет собой Солнце и часть нашей звезды будет видна. Это явление смогут увидеть жители южной части Африки.

Метеосервис Новой Зеландии показал в соцсети Х, как выглядело частное солнечное затмение из космоса.

Тень Луны видна на облаках со спутника Himawari-9, расположенного на высоте около 36 000 км над Папуа-Новой Гвинеей.

"Фиолетовый, красный и зелёный цвета позволяют нам видеть, что происходит ночью, а там, где это встречается с цветным изображением, и происходит восход Солнца. Частичное солнечное затмение создаёт тень, когда Луна проходит над Солнцем. Эта тень на облаках имеет черновато-коричневый оттенок", - говорится в сообщении.

Many people saw the partial solar eclipse this morning from the ground up - but have you ever seen it from space? ??



Thanks to our friends at JMA, we can see the moon's shadow on the clouds from their Himawari-9 Satellite ? positioned some 36,000km above Papua New Guinea?… pic.twitter.com/jtK874wCfC — MetService (@MetService) September 21, 2025

Как писал Главред, солнечное затмение 21 сентября состовялось в знаке Девы. Детальнее об этом важном астрологическом событии, читайте в материале: "Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение.

