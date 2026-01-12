Укр
В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

Руслан Иваненко
12 января 2026, 00:46
Городской совет планирует новые форматы информирования и консультаций для граждан.
Полтавские власти создают комиссию для проверки соблюдения правил воинского учета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • В Полтаве создадут комиссию для контроля военного учета
  • Предприятия должны сообщать о гражданах, уклоняющихся от учета
  • Полиция будет помогать доставлять таких лиц в ТЦК

В Полтаве планируют создать специальную комиссию, которая будет проверять государственные органы, предприятия и учреждения на соблюдение правил воинского учета. Об этом сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на решение исполнительного комитета городского совета от 9 января.

Что будет проверять комиссия

По данным издания, комиссия будет контролировать правильность ведения списков, своевременное сверку данных с территориальными центрами комплектования (ТЦК) и наличие ответственных лиц за воинский учет.

Обязанности предприятий и взаимодействие с полицией

Предприятия и учреждения обяжут сообщать ТЦК о гражданах, которые не состоят на учете или нарушают его правила. Также будет усилено взаимодействие с полицией по розыску и доставке в ТЦК лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности.

"Лиц, которых разыскивает ТЦК, могут идентифицировать при обращении в органы власти, ЦПАУ или другие учреждения. В случае необходимости полиция может доставить таких граждан в ТЦК для оформления документов", – отмечает издание.

Информирование населения

Городские власти также намерены более активно информировать население о правилах воинского учета через СМИ и официальный сайт совета, а также ввести онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

Остановят ли мобилизацию после окончания войны – мнение эксперта

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что с начала полномасштабного вторжения Украина живет в условиях одновременного военного положения и мобилизации.

По его словам, даже когда война закончится и будет установлен мир, необходимость в мобилизации не исчезнет.

"После завершения боевых действий Украине понадобится около 300–500 тысяч военных для ротационных мероприятий, ведь многие люди воюют еще с 2014 года", – отмечает Романенко.

Мобилизация в Украине – новости по теме

Как писал Главред, мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Кроме того, в Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовят соответствующий законопроект.

Напомним, что Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля 2026 года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призваны в армию.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
