Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

В Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовят соответствующий законопроект. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.
"Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - считает нардеп.
По его словам, до 2022 года в системе высшего и профессионального предвысшего образования обучалось около 30 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет, но сейчас этот показатель составляет 250 тысяч.
"Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, в результате которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а только формально прятались в этих учебных заведениях", - сказал Бабак.
Он добавил, что также проверялось руководство учебных заведений.
Когда в Украине могут отменить мобилизацию - прогноз
Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при условии заключения соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.
По его словам, самое главное - это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасным для страны.
Как писал Главред, Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля 2026 года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призваны в армию.
Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.
Недавно Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными.
