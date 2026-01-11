Укр
Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

Марина Фурман
11 января 2026, 10:59
В Раде готовят закон об отмене отсрочки для мужчин старше 25 лет.
В Раде готовят радикальные изменения в мобилизации

Основное:

  • Часть мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации
  • В Раде готовят соответствующий законопроект

В Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовят соответствующий законопроект. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.

У студентов 25+ лет планируют отменить отсрочку от мобилизации: Верховная Рада готовит законопроект

"Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - считает нардеп.

По его словам, до 2022 года в системе высшего и профессионального предвысшего образования обучалось около 30 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет, но сейчас этот показатель составляет 250 тысяч.

"Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, в результате которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а только формально прятались в этих учебных заведениях", - сказал Бабак.

Он добавил, что также проверялось руководство учебных заведений.

Смотрите видео, в котором Бабак рассказал о том, что у студентов 25+ лет планируют отменить отсрочку от мобилизации:

Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

Когда в Украине могут отменить мобилизацию - прогноз

Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при условии заключения соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.

По его словам, самое главное - это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасным для страны.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как писал Главред, Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля 2026 года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призваны в армию.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.

Недавно Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными.

О персоне: Сергей Бабак

Сергей Витальевич Бабак (род. 31 июля 1978, Киев) — украинский политик, юрист, экономист, психолог. Доктор технических наук — решение отменено, кандидат экономических наук, соучредитель Ukrainian Heritage Foundation, куратор образовательного направления Украинского института будущего. Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Украины IX созыва (с 29 августа 2019 года), пишет Википедия.

