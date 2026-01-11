Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Экстренные отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Графики отключения света действуют не везде

Так, в некоторых районах Киева введены экстренные отключения

В Днепропетровской области произошли аварийные отключения электроэнергии

В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровской области введены аварийные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве

В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах.

"Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, ситуацию осложняет низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий. В остальной части города действуют стабилизационные графики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над устранением локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.

"Мы понимаем, как трудно быть без электроснабжения зимой, поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы вернуть его в дома. Чтобы уберечь сети от перегрузок, просим горожан пользоваться мощными приборами по очереди", - добавили в ДТЭК.

Аварийные отключения света в Днепре

В то же время, в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь заживляя объекты критической инфраструктуры.

Когда отключения света могут стать более длительными

Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что отключения света в Украине могут стать более длительными из-за усиления морозов.

По его мнению, из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

"С воскресенья начинается понижение температуры, достаточно длительные и низкие температурные режимы. Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий", - подчеркнул он.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что в воскресенье, 11 января, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут отключать не во всех регионах.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится не менее 3-4 недель.

В то же время, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

