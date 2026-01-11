Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

Кратко:
- Графики отключения света действуют не везде
- Так, в некоторых районах Киева введены экстренные отключения
- В Днепропетровской области произошли аварийные отключения электроэнергии
В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровской области введены аварийные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киеве
В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах.
"Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, ситуацию осложняет низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий. В остальной части города действуют стабилизационные графики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают над устранением локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.
"Мы понимаем, как трудно быть без электроснабжения зимой, поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы вернуть его в дома. Чтобы уберечь сети от перегрузок, просим горожан пользоваться мощными приборами по очереди", - добавили в ДТЭК.
Аварийные отключения света в Днепре
В то же время, в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь заживляя объекты критической инфраструктуры.
Когда отключения света могут стать более длительными
Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что отключения света в Украине могут стать более длительными из-за усиления морозов.
По его мнению, из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.
"С воскресенья начинается понижение температуры, достаточно длительные и низкие температурные режимы. Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий", - подчеркнул он.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что в воскресенье, 11 января, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут отключать не во всех регионах.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится не менее 3-4 недель.
В то же время, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.
Читайте также:
- Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение
- Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз
- Украинцам рассказали, какие устройства категорически нельзя включать после появления света
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред