Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

Мария Николишин
11 января 2026, 09:04
1235
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света
Экстренные отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Графики отключения света действуют не везде
  • Так, в некоторых районах Киева введены экстренные отключения
  • В Днепропетровской области произошли аварийные отключения электроэнергии

В воскресенье, 11 января, в Киеве и Днепропетровской области введены аварийные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве

В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах.

видео дня

"Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, ситуацию осложняет низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий. В остальной части города действуют стабилизационные графики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над устранением локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.

"Мы понимаем, как трудно быть без электроснабжения зимой, поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы вернуть его в дома. Чтобы уберечь сети от перегрузок, просим горожан пользоваться мощными приборами по очереди", - добавили в ДТЭК.

Аварийные отключения света в Днепре

В то же время, в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь заживляя объекты критической инфраструктуры.

Когда отключения света могут стать более длительными

Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что отключения света в Украине могут стать более длительными из-за усиления морозов.

По его мнению, из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

"С воскресенья начинается понижение температуры, достаточно длительные и низкие температурные режимы. Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий", - подчеркнул он.

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что в воскресенье, 11 января, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут отключать не во всех регионах.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится не менее 3-4 недель.

В то же время, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Днепропетровска свет новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

09:04Энергетика
Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

09:03Мир
"Остается под контролем россиян": в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

"Остается под контролем россиян": в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

08:00Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Китайский гороскоп на сегодня 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Китайский гороскоп на сегодня 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Последние новости

09:41

"Кто бы раньше сказал": Гросу рассказала об испытаниях во время беременности

09:04

Графики не действуют: в некоторых регионах начались аварийные отключения света

09:03

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

08:10

Из диверсии в Берлине вылезли кремлевские ушимнение

08:00

"Остается под контролем россиян": в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
06:10

Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львовумнение

06:00

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

05:30

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

05:04

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

Реклама
04:35

"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в библиотеке за 19 секунд

03:30

Кому нужно убрать из жизни все ненужное: гороскоп на январь-февраль 2026Видео

03:12

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

02:31

Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звездыВидео

01:42

Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

01:30

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

00:32

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:13

Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

10 января, суббота
23:55

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:04

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

Реклама
22:58

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

22:40

Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

22:28

Как убрать мыльные разводы в ванной: рецепт средства из 2 ингредиентов

21:39

Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

21:37

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

21:06

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

20:26

Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

20:20

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

20:01

Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

19:59

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

19:28

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:25

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:10

Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимостьмнение

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

18:47

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

18:47

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

Реклама
18:28

Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минутыВидео

18:14

Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль эксклюзив

17:42

Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город УкраиныВидео

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять