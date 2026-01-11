Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

Анна Подгорная
11 января 2026, 23:51
5
Владимир Бражко познакомил блогершу с мамой и бабушкой.
Даша Квиткова, Владимир Бражко
Даша Квиткова познакомилась со свекровью - Владимир Бражко показал фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova.brazhko

Кратко:

  • Владимир Бражко показал свежие фото с Дашей Квитковой
  • На днях спортсмен познакомил маму и бабушку с невестой

Украинская блогерша и ведущая Даша Квиткова в сентябре 2025 года обручилась с футболистом Владимиром Бражко. О предстоящей свадьбе пока ничего неизвестно, однако влюбленные уже познакомились с семьями друг друга.

Так Владимир праздновал новый год вместе с Дашей и ее четырехлетним сыном от первого брака. А недавно Бражко устроил невесте встречу со своей мамой и бабушкой.

видео дня

Милые фото с самыми дорогими его сердцу женщинами спортсмен опубликовал в своем блоге в Instagram. Их засняли на заснеженной террасе. Свежие семейные фото Бражко и Квитковой понравились поклонникам пары.

Бражко с семьей
Даша Квиткова познакомилась со свекровью - Владимир Бражко показал фото / фото: instagram.com/vova.brazhko
Бражко с семьей
Даша Квиткова познакомилась со свекровью - Владимир Бражко показал фото / фото: instagram.com/vova.brazhko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о неожиданном решении украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Кулинар, который долгое время создавал себе имидж неисправимого холостяка, поделился переменами в личной жизни.

Также украинская певица Алина Гросу рассказала об испытаниях во время беременности, с которыми ей приходится сталкиваться сейчас. Будущая мама раскрыла детали своего самочувствия.

Читайте также:

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Даша Квиткова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

23:19Украина
"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:54Война
Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

22:18Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Последние новости

23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 январяФото

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

Реклама
20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

Реклама
18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

16:12

Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

15:52

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на КаспииВидео

15:37

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 января

15:28

Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецептВидео

15:28

Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

15:05

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

14:55

Курс евро негативно повлияет на цены: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

14:53

Морозы, метели и снег: на Тернопольскую область надвигается опасная погода

14:32

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

14:16

Быстрее, чем казалось многим - названы реальные сроки окончания войны

Реклама
13:48

Украинцам рассекретили второе название Киева – о чем молчали векамиВидео

13:43

"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

13:43

Почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно – секрет раскрыт

13:42

Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

13:25

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января: Близнецам - поддержка, Ракам - ограничения

13:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 января (обновляется)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 января: что происходит на фронте (обновляется)

13:00

У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

12:58

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

12:46

Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять