Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

Владимир Бражко познакомил блогершу с мамой и бабушкой.

Даша Квиткова познакомилась со свекровью - Владимир Бражко показал фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova.brazhko

Владимир Бражко показал свежие фото с Дашей Квитковой

На днях спортсмен познакомил маму и бабушку с невестой

Украинская блогерша и ведущая Даша Квиткова в сентябре 2025 года обручилась с футболистом Владимиром Бражко. О предстоящей свадьбе пока ничего неизвестно, однако влюбленные уже познакомились с семьями друг друга.

Так Владимир праздновал новый год вместе с Дашей и ее четырехлетним сыном от первого брака. А недавно Бражко устроил невесте встречу со своей мамой и бабушкой.

Милые фото с самыми дорогими его сердцу женщинами спортсмен опубликовал в своем блоге в Instagram. Их засняли на заснеженной террасе. Свежие семейные фото Бражко и Квитковой понравились поклонникам пары.

Даша Квиткова познакомилась со свекровью - Владимир Бражко показал фото / фото: instagram.com/vova.brazhko

Даша Квиткова познакомилась со свекровью - Владимир Бражко показал фото / фото: instagram.com/vova.brazhko

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

