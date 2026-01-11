Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

Кратко:
- Владимир Бражко показал свежие фото с Дашей Квитковой
- На днях спортсмен познакомил маму и бабушку с невестой
Украинская блогерша и ведущая Даша Квиткова в сентябре 2025 года обручилась с футболистом Владимиром Бражко. О предстоящей свадьбе пока ничего неизвестно, однако влюбленные уже познакомились с семьями друг друга.
Так Владимир праздновал новый год вместе с Дашей и ее четырехлетним сыном от первого брака. А недавно Бражко устроил невесте встречу со своей мамой и бабушкой.
Милые фото с самыми дорогими его сердцу женщинами спортсмен опубликовал в своем блоге в Instagram. Их засняли на заснеженной террасе. Свежие семейные фото Бражко и Квитковой понравились поклонникам пары.
Ранее Главред рассказывал о неожиданном решении украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Кулинар, который долгое время создавал себе имидж неисправимого холостяка, поделился переменами в личной жизни.
Также украинская певица Алина Гросу рассказала об испытаниях во время беременности, с которыми ей приходится сталкиваться сейчас. Будущая мама раскрыла детали своего самочувствия.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
