"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвке

За несколько дней до первой годовщины отношений украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и его возлюбленная Екатерина Воскресенская обручились. Помолвка состоялась в ресторане жениха "100 років тому вперед" в окружении родных и друзей.
Пара организовала настоящую праздничную церемонию, которая вобрала в себя украинские традиции и вайб современности - то, что как можно лучше отражает самих Евгения и Екатерину. Первые детали о помолвке кулинар рассказал в своем блоге в Instagram.
"О помолвке. Потому что знаю, что все ждут подробностей. Нам очень хотелось, чтобы этот день был настоящим: и о традициях, и о нас. Поэтому мы совместили сватовство и помолвку, а из традиций оставили те, которые нам больше всего нравились. Одаривание рушниками, вышитой рубашкой, хлебом, танец родителей, музыкантов и даже перевязывание рушником. А остальное прожили по-современному, по-своему", - поделился Клопотенко.
Отношения Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресенской
Много лет Евгений Клопотенко высказывался о себе, как о закоренелом холостяке: традиционные отношения казались ему клеткой, свадьбы - пустой тратой времени и т.д. Но, похоже, многое в мировоззрении кулинара изменилось с появлением в его жизни Екатерины.
Шеф-повар раскрыл свои отношения с Воскресенской, когда их пара отмечала небольшую годовщину - 9 месяцев вместе. С тех пор избранница, в отличие от предыдущих партнерш Евгения, стала появляться в его социальных сетях. Клопотенко понадобился всего год, чтобы понять, что хочет быть с Екатериной не просто парой, а мужем и женой.
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
