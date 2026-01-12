Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвке

Анна Подгорная
12 января 2026, 08:07
34
Евгений Клопотенко подтвердил, что праздник любви был настоящим, и раскрыл первые подробности.
Евгений Клопотенко, Екатерина Воскресенская
Евгений Клопотенко жена - детали помолвки с Екатериной Воскресенской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko, instagram.com/voskresenska.kateryna

Читайте больше:

  • Какой была помолвка Евгения Клопотенко
  • Что известно об отношениях жениха и невесты

За несколько дней до первой годовщины отношений украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и его возлюбленная Екатерина Воскресенская обручились. Помолвка состоялась в ресторане жениха "100 років тому вперед" в окружении родных и друзей.

Пара организовала настоящую праздничную церемонию, которая вобрала в себя украинские традиции и вайб современности - то, что как можно лучше отражает самих Евгения и Екатерину. Первые детали о помолвке кулинар рассказал в своем блоге в Instagram.

видео дня

"О помолвке. Потому что знаю, что все ждут подробностей. Нам очень хотелось, чтобы этот день был настоящим: и о традициях, и о нас. Поэтому мы совместили сватовство и помолвку, а из традиций оставили те, которые нам больше всего нравились. Одаривание рушниками, вышитой рубашкой, хлебом, танец родителей, музыкантов и даже перевязывание рушником. А остальное прожили по-современному, по-своему", - поделился Клопотенко.

Евгений Клопотенко, Екатерина Воскресенская
Евгений Клопотенко жена - детали помолвки с Екатериной Воскресенской / фото: instagram.com/klopotenko
Евгений Клопотенко, Екатерина Воскресенская
Евгений Клопотенко жена - детали помолвки с Екатериной Воскресенской / фото: instagram.com/klopotenko
Евгений Клопотенко, Екатерина Воскресенская
Евгений Клопотенко жена - детали помолвки с Екатериной Воскресенской / фото: instagram.com/klopotenko

Смотрите видео помолвки Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресенской:

Отношения Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресенской

Много лет Евгений Клопотенко высказывался о себе, как о закоренелом холостяке: традиционные отношения казались ему клеткой, свадьбы - пустой тратой времени и т.д. Но, похоже, многое в мировоззрении кулинара изменилось с появлением в его жизни Екатерины.

Шеф-повар раскрыл свои отношения с Воскресенской, когда их пара отмечала небольшую годовщину - 9 месяцев вместе. С тех пор избранница, в отличие от предыдущих партнерш Евгения, стала появляться в его социальных сетях. Клопотенко понадобился всего год, чтобы понять, что хочет быть с Екатериной не просто парой, а мужем и женой.

Евгений Клопотенко, Екатерина Воскресенская
Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / фото: instagram.com/klopotenko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Екатерину Бужинскую после скандала с Михаилом Грицканом предали близкие люди. Артистка заявила о непорядочности коллеги.

Также Наталка Денисенко попала в новый скандал на фоне слухов о разрыве ее отношений с коллегой и кумой Еленой Светлицкой. Их дружба длилась еще со студенческих времен.

Читайте также:

О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:29Политика
Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

07:35Украина
В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Последние новости

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
08:07

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвкеВидео

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшиеФото

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

Реклама
06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

Реклама
11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром Кремля

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

Реклама
18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять