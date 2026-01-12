Укр
"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

Мария Николишин
12 января 2026, 13:54
Трамп также сказал, что делает все возможное, чтобы завершить войну.
Главное из заявления Трампа:

  • Зеленский в переговорах не имеет никаких козырей
  • У президента Украины есть только одно – Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского в переговорах "не было карт с первого дня". Об этом он сказал в интервью The New York Times.

"У него (Зеленского, - ред.) нет козырей. У него не было козырей с первого дня", - подчеркнул Трамп.

У президента США также спросили, должен ли из-за этого Зеленский отказаться от территорий. На что Трамп ответил: "У него есть только одно – Дональд Трамп".

"Если у него не будет Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры знают, и все это знают", - добавил американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что делает все возможное, чтобы завершить войну в Украине.

"Ну, мы делаем все, что можем. У меня нет графика. Если бы я не был вовлечен — я думаю, что это могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Такого больше не будет", — подчеркнул он.

Может ли Трамп завершить войну

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что позиции россиян ослабли.

По его словам, сегодня именно Россия зависит от Соединенных Штатов — от того, насколько Вашингтон позволит ей вернуться в большую политику.

"Кремль сам это демонстрирует: россияне уже более полугода регулярно просят восстановить авиасообщение с США. В ответ они слышат четкий сигнал: "Вы должны остановиться. Если не остановитесь — будет хуже". Это динамичный процесс. Нам, к сожалению, нужно немного подождать, ведь не все зависит от Трампа. Если бы зависело только от него, война, вероятно, была бы остановлена за 24 часа. Но Путин остается непреклонным", — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что российско-украинская война пересекает новый психологический рубеж и догнала по своей продолжительности так называемую Великую отечественную войну. Российскому военно-политическому руководству становится все труднее продолжать боевые действия.

Он также заявил, что возможность перемирия или полного завершения войны в 2026 году существует, однако раньше марта этого года она вряд ли станет реальной. До этого времени Путин не имеет мотивации останавливать боевые действия, учитывая зимние морозы.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

Читайте также:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

