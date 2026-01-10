Укр
Читать на украинском
"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

Алексей Тесля
10 января 2026, 16:11
Иван Ступак говорит о признаках снижения военного потенциала России.
Раскрыт вероятный сценарий завершения войны/ Коллаж: Главред, фото: 77 ОАМБр, 154 ОМБр

Важное из заявлений Ступака:

  • Есть сигналы снижения военного потенциала России
  • РФ во многом блефует, говоря о своей способности вести войну

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал вопрос о то, есть ли хоть малейший шанс на контрнаступление украинских войск в 2026 году, хотя бы на отдельных направлениях.

"В этом смысле я пессимистично настроен. Думаю, что таких шансов не будет в 2026 году", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, о снижении военного потенциала России свидетельствует падение производства в РФ.

"Даже российский олигарх Потанин в своем недавнем интервью констатировал падение доходов и сказал, что предприятия и российская экономика в целом переходят в режим выживания. Более того, в РФ отмечается падение производства военной техники. Если даже в этой отрасли падение, то это говорит об очень больших трудностях российской экономики", - пояснил он.

Аналитик также напомнил о том, что ранее цена на российскую нефть упала до 35 долларов за баррель.

"А в былые времена, например, в 2008 году российская нефть стоила 120 долларов за баррель. Сейчас наблюдаем снижение почти в 4 раза. Как российский бюджет это вытянет, не ясно. Хотелось бы, чтобы он поскорее коллапснул. Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время, прежде всего, она блефует перед Трампом", - добавил Ступак.

Мнение эксперта о мирных переговорах

Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, выразил мнение, что текущие консультации с участием представителей России, Украины и США по вопросу окончания войны являются скорее символическими. В комментарии для "Главреда" он подчеркнул, что такие встречи лишь имитируют переговорный процесс и не имеют реального потенциала для достижения конкретных решений.

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного плана из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война России и Украины Иван Ступак
