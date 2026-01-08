Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Руслана Заклинская
8 января 2026, 22:23
70
Вашингтон теперь ждет ответа Москвы по ключевым пунктам мирного плана.
Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios
Советники Трампа встретились с российским спецпосланцем в Париже / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Виткофф и Кушнер встретились в Париже с российским спецпосланником
  • Белый дом согласовал с Украиной почти все аспекты мирного плана
  • США начинают прямые переговоры с Россией по предложению

Советники президента США Дональда Трампа встретились с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения плана завершения войны в Украине. Об этом пишет Аxios.

По информации издания, Белый дом уже согласовал с Украиной почти все аспекты мирного плана Трампа. Теперь Вашингтон стремится получить четкий ответ от Кремля.

видео дня

Встреча с Дмитриевым была направлена на то, чтобы понять, готов ли Владимир Путин серьезно рассматривать мирное предложение. Пока российский лидер публично не демонстрировал никаких признаков готовности к компромиссам.

Встреча с российским посланником состоялась после интенсивного двухдневного марафона переговоров Виткоффа и Кушнера с президентом Владимиром Зеленским, а также лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Главными камнями преткновения остаются гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки на Донбассе.

Зеленский в четверг подтвердил, что соглашение о безопасности между США и Украиной "по сути готово к финализации на высшем уровне". По словам президента, Украина уже представила свои варианты решения территориального вопроса.

Киев был проинформирован, что США начинают прямое взаимодействие с Россией по мирному предложению. Зеленский подчеркнул, что дипломатическая работа должна сопровождаться усилением давления на агрессора.

По информации украинских чиновников, на следующей неделе Зеленский может посетить США для встречи с Трампом и финализации соглашения о гарантиях безопасности. Альтернативный вариант - переговоры во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Возможно ли замораживание войны - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур рассказал в интервью Главреду, что даже частичного или временного прекращения войны в Украине в 2026 году ожидать не стоит. По его словам, пока никаких признаков возможности замораживания войны нет.

"Если это произойдет и будет объявлено о прекращении огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем", - пояснил бывший посол.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер 6 января заявил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины могут приблизиться к прорыву. По его словам, около 50 стран-союзников, включая НАТО, согласовывают рамочное соглашение для безопасности Украины, которое может стать основой будущего мирного соглашения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, возможность предоставления гарантий сроком более 15 лет в настоящее время рассматривается, а детали обсуждаются на уровне военных представителей Украины, США, Франции и Великобритании.

Как сообщал Главред, двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины почти готов к финализации на высшем уровне. Украинская команда вместе с партнерами обсудила восстановление, экономическое развитие и базовые рамки для завершения войны.

Читайте также:

Об источнике: Axios

Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:23Война
"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ

20:35Война
Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:30Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

Последние новости

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

Реклама
19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

18:32

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:24

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

18:14

В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

18:12

Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильникВидео

Реклама
17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

15:43

Получится у всех: рецепт любимого десерта из детства на сметане

15:38

Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжатьВидео

15:24

Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясаетВидео

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Реклама
14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять