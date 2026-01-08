Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Главное:
- Виткофф и Кушнер встретились в Париже с российским спецпосланником
- Белый дом согласовал с Украиной почти все аспекты мирного плана
- США начинают прямые переговоры с Россией по предложению
Советники президента США Дональда Трампа встретились с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения плана завершения войны в Украине. Об этом пишет Аxios.
По информации издания, Белый дом уже согласовал с Украиной почти все аспекты мирного плана Трампа. Теперь Вашингтон стремится получить четкий ответ от Кремля.
Встреча с Дмитриевым была направлена на то, чтобы понять, готов ли Владимир Путин серьезно рассматривать мирное предложение. Пока российский лидер публично не демонстрировал никаких признаков готовности к компромиссам.
Встреча с российским посланником состоялась после интенсивного двухдневного марафона переговоров Виткоффа и Кушнера с президентом Владимиром Зеленским, а также лидерами Великобритании, Франции и Германии.
Главными камнями преткновения остаются гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки на Донбассе.
Зеленский в четверг подтвердил, что соглашение о безопасности между США и Украиной "по сути готово к финализации на высшем уровне". По словам президента, Украина уже представила свои варианты решения территориального вопроса.
Киев был проинформирован, что США начинают прямое взаимодействие с Россией по мирному предложению. Зеленский подчеркнул, что дипломатическая работа должна сопровождаться усилением давления на агрессора.
По информации украинских чиновников, на следующей неделе Зеленский может посетить США для встречи с Трампом и финализации соглашения о гарантиях безопасности. Альтернативный вариант - переговоры во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Возможно ли замораживание войны - мнение эксперта
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур рассказал в интервью Главреду, что даже частичного или временного прекращения войны в Украине в 2026 году ожидать не стоит. По его словам, пока никаких признаков возможности замораживания войны нет.
"Если это произойдет и будет объявлено о прекращении огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем", - пояснил бывший посол.
Гарантии безопасности для Украины - последние новости
Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер 6 января заявил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины могут приблизиться к прорыву. По его словам, около 50 стран-союзников, включая НАТО, согласовывают рамочное соглашение для безопасности Украины, которое может стать основой будущего мирного соглашения с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 января сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, возможность предоставления гарантий сроком более 15 лет в настоящее время рассматривается, а детали обсуждаются на уровне военных представителей Украины, США, Франции и Великобритании.
Как сообщал Главред, двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины почти готов к финализации на высшем уровне. Украинская команда вместе с партнерами обсудила восстановление, экономическое развитие и базовые рамки для завершения войны.
Об источнике: Axios
Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
