Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Вашингтон теперь ждет ответа Москвы по ключевым пунктам мирного плана.

https://glavred.info/war/sovetniki-trampa-obsudili-s-poslancem-putina-plan-zaversheniya-voyny-axios-10730663.html Ссылка скопирована

Советники Трампа встретились с российским спецпосланцем в Париже / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

Виткофф и Кушнер встретились в Париже с российским спецпосланником

Белый дом согласовал с Украиной почти все аспекты мирного плана

США начинают прямые переговоры с Россией по предложению

Советники президента США Дональда Трампа встретились с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения плана завершения войны в Украине. Об этом пишет Аxios.

По информации издания, Белый дом уже согласовал с Украиной почти все аспекты мирного плана Трампа. Теперь Вашингтон стремится получить четкий ответ от Кремля.

видео дня

Встреча с Дмитриевым была направлена на то, чтобы понять, готов ли Владимир Путин серьезно рассматривать мирное предложение. Пока российский лидер публично не демонстрировал никаких признаков готовности к компромиссам.

Встреча с российским посланником состоялась после интенсивного двухдневного марафона переговоров Виткоффа и Кушнера с президентом Владимиром Зеленским, а также лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Главными камнями преткновения остаются гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки на Донбассе.

Зеленский в четверг подтвердил, что соглашение о безопасности между США и Украиной "по сути готово к финализации на высшем уровне". По словам президента, Украина уже представила свои варианты решения территориального вопроса.

Киев был проинформирован, что США начинают прямое взаимодействие с Россией по мирному предложению. Зеленский подчеркнул, что дипломатическая работа должна сопровождаться усилением давления на агрессора.

По информации украинских чиновников, на следующей неделе Зеленский может посетить США для встречи с Трампом и финализации соглашения о гарантиях безопасности. Альтернативный вариант - переговоры во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Возможно ли замораживание войны - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур рассказал в интервью Главреду, что даже частичного или временного прекращения войны в Украине в 2026 году ожидать не стоит. По его словам, пока никаких признаков возможности замораживания войны нет.

"Если это произойдет и будет объявлено о прекращении огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем", - пояснил бывший посол.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер 6 января заявил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины могут приблизиться к прорыву. По его словам, около 50 стран-союзников, включая НАТО, согласовывают рамочное соглашение для безопасности Украины, которое может стать основой будущего мирного соглашения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, возможность предоставления гарантий сроком более 15 лет в настоящее время рассматривается, а детали обсуждаются на уровне военных представителей Украины, США, Франции и Великобритании.

Как сообщал Главред, двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины почти готов к финализации на высшем уровне. Украинская команда вместе с партнерами обсудила восстановление, экономическое развитие и базовые рамки для завершения войны.

Читайте также:

Об источнике: Axios Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред