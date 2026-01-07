Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

Вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине от США находится в процессе рассмотрения, напомнил президент.

Владимир Зеленский планирует новую встречу с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с лидером США Дональдом Трампом.

По словам главы государства, он хочет обсудить с американским лидером вопросы гарантий безопасности. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Подготовка встречи с Трампом

По словам президента, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине от США сроком более 15 лет еще находится в процессе рассмотрения.

"В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос. Президент США взял паузу, отметив, что его будут рассматривать. Я ожидаю в ближайшее время встретиться с ним - в Вашингтоне или в другом месте, в зависимости от планов президента. Надеюсь именно тогда получить ответ", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер также сообщил, что подробности относительно гарантий безопасности от других стран сейчас обсуждаются на уровне представителей армий этих стран и генеральных штабов.

"Вчера был достаточно подробный доклад наших генералов от Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и от Украины. Гнатов от нас этим занимается, начальник Генштаба. В принципе, все детали согласовываются между странами", - добавил Зеленский.

Переговоры Украины и США: новые детали

"Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США", - уточнил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам второго дня переговоров в Париже в делегацией США.

От Украины переговоры вели Умеров, начальник Генштаба Гнатов, глава ОП Буданов, его заместитель Кислица, глава президентской фракции Арахамия и советник ОП Бевз.

От США - спецпосланник президента США Уиткофф, зять президента Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Мнение эксперта о мирных переговорах

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин заявил, что переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде не принесли дипломатического прорыва. По его оценке, Соединённые Штаты пытаются переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу. При этом, подчеркнул Невзлин, пока неясно, решится ли Вашингтон усилить давление на Россию или предпочтет ограничиться констатацией сложившейся ситуации.

Переговоры о прекращении войны: новости по теме

Ранее Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США. Владимир Зеленский назвал задачу номер один на переговорах Украины и США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о мире. Украина будет готова к двум вариантам дальнейшего развития событий, подчеркнул президент.

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

