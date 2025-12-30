Укр
Читать на украинском
"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

Виталий Кирсанов
30 декабря 2025, 15:52
Премьер Польши акцентировал, что когда говорит, что мир "уже на горизонте", то имеет в виду ближайшие недели, а не ближайшие месяцы или годы.
Туск назвал новые сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что сказал Дональд Туск:

  • Украине придется пойти на компромисс по территориальным вопросам
  • США готовы разместить войска в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель. Такое мнение он высказал после переговоров 30 декабря с участием европейских лидеров, Канады и НАТО. Об этом пишет Reuters.

Туск сделал это заявление, несмотря на то, что Кремль сообщил об усилении своей переговорной позиции после обвинений в якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Киев назвал обвинения безосновательным и направленным на продолжение войны.

"Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не на 100% определенная", – сказал Туск на заседании правительства.

Премьер Польши акцентировал, что когда говорит, что мир "уже на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не ближайшие месяцы или годы".

"До января нам всем придется собраться вместе... чтобы принять решение о будущем Украины, о будущем этой части мира", – акцентировал он.

Гарантии безопасности, которые Вашингтон предоставит Киеву, дают основания надеяться на скорое окончание конфликта, но Украине придется пойти на компромисс по территориальным вопросам, отметил Туск.

Кроме того, Туск добавил, что Соединенные Штаты заявили о своей готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения, пишет Укринформ.

Это включает, например, присутствие американских войск на границе или на линии соприкосновения между Украиной и россией.

"Эти однозначные декларации появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", - подчеркнул Дональд Туск.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, майор ВСУ Олег Ширяев говорил, что российские захватчики в войне против Украины не дошли до реализации всех целей, которые имели в начале полномасштабного вторжения. Он убежден, что все время, которое будет при перемирии, россияне будут тратить на подготовку нового этапа войны.

Ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий заявлял, что окружение российского диктатора Владимира Путина убеждает его, что армия лидера Кремля имеет успехи на фронте, а экономика все еще якобы держится на плаву. Именно поэтому сам Путин считает возможным воевать дальше. Однако РФ будет воевать "сколько сможет", а не "сколько захочет".

В то же время, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что в феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. По его словам, это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы.

Чем закончились переговоры Трампа и Зеленского: мнение эксперта

Переговоры во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не привели к дипломатическому прорыву, считает российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин.

По его словам, неясной остаётся и ситуация с гарантиями безопасности. Вероятно, Вашингтон пытается переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу.

"Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он созванивался перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а стремится к соглашению, которое завершит войну (...) Путин отказался даже от временного прекращения огня — в том числе для проведения референдума по мирному соглашению, который может инициировать Зеленский", - отметил Невзлин.

"В целом Трамп подвёл итог переговорам фразой: "Если ничего не получится, придётся воевать и умирать". Это логично, особенно с учётом полного нежелания Москвы согласиться ни на мир, ни на перемирие. Вопрос лишь в том, готовы ли США усилить давление на Россию или Вашингтон продолжит ограничиваться констатацией печальных фактов", - добавил он.

О персоне: Дональд Туск

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

