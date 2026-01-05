Укр
"В недалеком будущем": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Мария Николишин
5 января 2026, 08:30
Президент США верит в заключение соглашения между Украиной и РФ.
Трамп высказал ожидания о завершении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Трампа:

  • Соглашение между Украиной и РФ возможно в ближайшем будущем
  • За месяц потери на фронте составили 30 тысяч

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение между Украиной и страной-агрессором Россией удастся заключить "в какой-то момент". Об этом говорится в его комментариях журналистам, опубликованные Белым домом.

В частности, на вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил:

"Я думаю, что мы достигнем соглашения в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем", - сказал он.

Трамп также напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.

"Поэтому я не знаю, видели ли вы только что обнародованные цифры. 30 тысяч солдат погибло в этом месяце. 27 месяцем ранее", - отметил он.

В то же время, президент США избежал прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором Линдси Грэмом.

"Мы обсуждали их (санкции. - ред.) постоянно. Я не считаю, что с ним очень интересно разговаривать. Кроме случаев, когда мы говорим о законодательстве. И мы говорим о законодательстве постоянно. Вы считаете, что это увлекательные отношения? Это не так. Но мы... мы много говорим о законодательстве, и у нас на подходе замечательное законодательство", - подытожил Трамп.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Мирные переговоры с РФ

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур говорил, что переговорный процесс имеет смысл лишь при условии, что Путин будет остановлен и ослаблен.

Он подчеркнул, что пока этого не происходит.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, который мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в том числе последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - считает бывший посол.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, издание Politico писало, что Путин остается верным своим максималистским требованиям, поэтому шансы на завершение войны усилиями президента США Дональда Трампа составляют 4:1.

Генерал, бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес говорил, что поиск мира исключительно в дипломатии "обречен на провал", потому что американский президент не интересовался фактами и действует исключительно в плоскости личных симпатий и антипатий.

Кирилл Буданов ранее заявлял, что в феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы.

Читайте также:

О персоне: Олег Шамшур

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

война в Украине Дональд Трамп война России и Украины
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

