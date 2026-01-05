'В недалеком будущем': Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Главное из заявления Трампа:
- Соглашение между Украиной и РФ возможно в ближайшем будущем
- За месяц потери на фронте составили 30 тысяч
Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение между Украиной и страной-агрессором Россией удастся заключить "в какой-то момент". Об этом говорится в его комментариях журналистам, опубликованные Белым домом.
В частности, на вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил:
"Я думаю, что мы достигнем соглашения в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем", - сказал он.
Трамп также напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.
"Поэтому я не знаю, видели ли вы только что обнародованные цифры. 30 тысяч солдат погибло в этом месяце. 27 месяцем ранее", - отметил он.
В то же время, президент США избежал прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором Линдси Грэмом.
"Мы обсуждали их (санкции. - ред.) постоянно. Я не считаю, что с ним очень интересно разговаривать. Кроме случаев, когда мы говорим о законодательстве. И мы говорим о законодательстве постоянно. Вы считаете, что это увлекательные отношения? Это не так. Но мы... мы много говорим о законодательстве, и у нас на подходе замечательное законодательство", - подытожил Трамп.
Мирные переговоры с РФ
Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур говорил, что переговорный процесс имеет смысл лишь при условии, что Путин будет остановлен и ослаблен.
Он подчеркнул, что пока этого не происходит.
"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, который мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в том числе последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - считает бывший посол.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, издание Politico писало, что Путин остается верным своим максималистским требованиям, поэтому шансы на завершение войны усилиями президента США Дональда Трампа составляют 4:1.
Генерал, бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес говорил, что поиск мира исключительно в дипломатии "обречен на провал", потому что американский президент не интересовался фактами и действует исключительно в плоскости личных симпатий и антипатий.
Кирилл Буданов ранее заявлял, что в феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы.
О персоне: Олег Шамшур
Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
