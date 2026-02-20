Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

В Украине готовят четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, рассказала Юлия Свириденко.

https://glavred.info/ukraine/novye-massirovannye-udary-rf-po-ukraine-v-kabmine-raskryli-celi-i-sroki-10742534.html Ссылка скопирована

РФ готовит новые удары по Украине, предупредили в Кабмине / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Свириденко:

Враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла

Названы ключевые элементы Плана энергетической устойчивости областей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила областным военным администрациям и профильным ведомствам разработать региональные планы энергетической устойчивости.

"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность громад к следующей зиме", - написала она по результатам совещания по реализации Плана энергетической устойчивости областей.

видео дня

По ее словам, ключевые элементы Плана энергетической устойчивости областей: защита объектов критической инфраструктуры; развитие распределенной генерации; альтернативные источники питания для критической инфраструктуры; распределенная тепловая генерация.

"По результатам совещания поручила ОВА совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, "Укрэнерго" и другими ответственными структурами разработать и подать региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации", - написала премьер.

/ Главред

В частности, каждая область должна:

определить перечень объектов критической инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной защите и автономном питании;

составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;

определить потребность в оборудовании и финансировании работ;

определить необходимые ресурсы для реализации Плана.

"Следующая задача - синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить их своевременную реализацию", - рассказала Свириденко.

Почему РФ атакует энергетику: объяснение эксперта

Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что удары по стратегическим объектам — подстанциям и магистральным линиям электропередачи — нацелены на подрыв устойчивости украинской энергосистемы.

По его словам, такие повреждения существенно ограничивают возможность перераспределять электроэнергию между регионами. При высокой нагрузке это вынуждает применять временные отключения, чтобы предотвратить более масштабные аварии и сохранить работу системы в целом.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред