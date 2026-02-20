Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

Верующие молятся святому Тимофею об исцелении, духовной поддержке и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

Какой церковный праздник 21 февраля

Что можно и нельзя делать 21 февраля

Приметы 21 февраля

В субботу, 21 февраля, православные чтят память святого Тимофея Ефесского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Тимофей Ефесский родился в Листре в Малой Азии в семье христианки Евникии и был воспитан в духе Священного Писания. Его наставником стал апостол Павел, который называл Тимофея своим "любимым сыном".

Тимофей сопровождал Павла в миссионерских путешествиях, разделяя с ним труды и гонения. Позже он был поставлен епископом Эфеса - одного из центров раннего христианства. По преданию, около 80 года святой принял мученическую смерть, выступив против языческого праздника в честь Диониса.

Также 21 февраля вспоминают святителя Евстатия Антиохийского. Он был архиепископом Антиохии и участвовал в первом Никейском соборе, где активно выступал против арианства и защищал учение о единосущии Сына с Отцом. Позже по ложным обвинениям был сослан, но до конца жизни оставался верен православной вере.

Народные приметы на 21 февраля

Долгий туман на рассвете - к оттепели или дождю.

Мокрый, тяжелый снег - к сырой погоде.

Ярко-красный закат - к ненастью на следующий день.

Что нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не стоит выходить из дома без нательного крестика - он считается защитой от неприятностей. Также рекомендуется воздержаться от алкоголя, чтобы избежать опрометчивых поступков.

Что можно делать

Верующие молятся святому Тимофею об исцелении, духовной поддержке и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Его почитают как защитника нуждающихся, сирот и страждущих.

