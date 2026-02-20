Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 21 февраля
- Что можно и нельзя делать 21 февраля
- Приметы 21 февраля
В субботу, 21 февраля, православные чтят память святого Тимофея Ефесского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Тимофей Ефесский родился в Листре в Малой Азии в семье христианки Евникии и был воспитан в духе Священного Писания. Его наставником стал апостол Павел, который называл Тимофея своим "любимым сыном".
Тимофей сопровождал Павла в миссионерских путешествиях, разделяя с ним труды и гонения. Позже он был поставлен епископом Эфеса - одного из центров раннего христианства. По преданию, около 80 года святой принял мученическую смерть, выступив против языческого праздника в честь Диониса.
Также 21 февраля вспоминают святителя Евстатия Антиохийского. Он был архиепископом Антиохии и участвовал в первом Никейском соборе, где активно выступал против арианства и защищал учение о единосущии Сына с Отцом. Позже по ложным обвинениям был сослан, но до конца жизни оставался верен православной вере.
Народные приметы на 21 февраля
- Долгий туман на рассвете - к оттепели или дождю.
- Мокрый, тяжелый снег - к сырой погоде.
- Ярко-красный закат - к ненастью на следующий день.
Что нельзя делать
По народным поверьям, в этот день не стоит выходить из дома без нательного крестика - он считается защитой от неприятностей. Также рекомендуется воздержаться от алкоголя, чтобы избежать опрометчивых поступков.
Что можно делать
Верующие молятся святому Тимофею об исцелении, духовной поддержке и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Его почитают как защитника нуждающихся, сирот и страждущих.
Также стоит прочитать:
- Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник
- Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю
- Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред