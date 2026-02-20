Укр
Почему самолеты всегда красят в белый цвет: пилот назвал истинную причину

Инна Ковенько
20 февраля 2026, 10:12
За белым цветом самолетов стоит целая система безопасности и экономии.
Почему самолеты красят в белый цвет - эксперты дали неожиданный ответ/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему самолеты окрашивают в белый цвет
  • Почему авиакомпании редко используют другие цвета
  • Как белый цвет самолета помогает избегать столкновений с птицами

Белый корпус стал почти универсальным для современных пассажирских авиалайнеров. Технически их можно покрасить в любой оттенок. Однако авиакомпании десятилетиями остаются верными именно белому цвету. Это не вопрос традиции или моды. На самом деле за таким выбором стоит несколько веских причин.

Главред выяснил, почему большинство самолетов окрашивают в белый цвет.

Тепловая защита и долговечность корпуса

Белый цвет отражает солнечные лучи значительно лучше, чем темные оттенки, пишет Vanguard. Это критически важно для авиалайнера, который часами стоит на раскаленной взлетной полосе. Темная обшивка может нагреваться до +80 °C даже при относительно умеренной температуре воздуха. Во время полета самолет попадает в среду с температурами до -65 °C, и такие резкие перепады приводят к расширению и сжатию металла. Белый цвет уменьшает нагревание, а следовательно и риск образования микротрещин.

Практичность для технического обслуживания

Светлая поверхность позволяет быстро заметить утечки топлива, масла или гидравлических жидкостей. На белом фоне хорошо видны царапины, вмятины и даже начало коррозии. Это значительно упрощает регулярные осмотры и повышает безопасность полетов.

Экономия на покраске и перепродаже

Полная покраска самолета стоит от 100 до 350 тысяч долларов. Белый цвет выгоден тем, что он меньше выгорает на солнце и требует обновления примерно раз в четыре года, тогда как яркие цвета приходится перекрашивать уже через два. Кроме того, при перепродаже или передаче самолета в лизинг достаточно изменить логотип и нанести новую ливрею, не тратя средства на полную перекраску. Это делает сделки быстрее и дешевле.

Удобство для брендинга

Белый корпус — идеальный фон для логотипов и корпоративных цветов. Именно поэтому большинство авиакомпаний оставляют его белым, добавляя только фирменные полосы или эмблемы. Это позволяет легко узнавать бренд и в то же время сохранять практичность.

Видимость и безопасность

Белый самолет легче заметить как в небе, так и на земле. Это важно для спасательных служб в случае аварии, ведь время поиска может стать решающим для спасения пассажиров. Интересно, что для полетов в полярных регионах используют оранжевую окраску, которая лучше контрастирует со снегом.

Забота об окружающей среде

Есть и неожиданный аргумент: орнитологи утверждают, что птицы лучше замечают отблески от белых поверхностей. Это снижает риск столкновений и помогает сохранить популяции птиц в районах активного авиасообщения.

Об источнике: Vanguard

Vanguardngr.com — официальный сайт нигерийской газеты Vanguard, выходящей с 1984 года. Издание освещает политику, экономику, спорт, бизнес, культуру и общественные темы. Онлайн-ресурс имеет широкую аудиторию в Нигерии и диаспоре, обеспечивая оперативные новости и аналитику.

