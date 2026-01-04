Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина

Опытная стюардесса объяснила, какие места в самолете стоит избегать, чтобы перелет был комфортным.

https://glavred.info/life/styuardessa-raskryla-na-kakie-dva-mesta-v-samolete-nikogda-ne-syadet-kakaya-prichina-10729118.html Ссылка скопирована

Где лучшее место в самолете - стюардесса назвала два худших места / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где лучше не выбирать места в самолете

Где самое лучшее место в самолете

Где безопаснее всего в самолете

Долгие перелеты в эконом-классе всегда испытание для пассажиров: ограниченное пространство, очереди в туалеты и постоянное движение экипажа. Именно поэтому выбор правильного места может существенно повлиять на комфорт во время полета.

Опытная стюардесса поделилась советами, которые помогут избежать наиболее неудобных вариантов и сделать путешествие более спокойным. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

Какие места в самолете самые худшие

По словам стюардессы с многолетним опытом, существуют два места, которые она сама никогда не выбирает.

"Мне не нравится первый ряд в средней части самолета, возле крыльев. Люди часто собираются возле туалетов, а шум может создавать даже присутствие детей в люльках", - пояснила она.

Хотя сиденья там откидываются так же, как и в других частях самолета, близость к бортовой кухне и туалетам делает пребывание в этой зоне менее комфортным. Свет, пробивающийся сквозь шторы во время ночного рейса, шум от работы экипажа и громкие смывы унитазов значительно мешают отдыху.

Также стюардесса рекомендует избегать любое сидение рядом с бортовой кухней. Здесь всегда больше движения, особенно во время раздачи еды и напитков. Пассажиры, которые стремятся поспать или просто отдохнуть, рискуют постоянно испытывать дискомфорт от шума и суеты.

Где лучшее место в самолете

Рекомендуем обратить внимание на ряды, расположенные над крыльями. Именно здесь полет ощущается наиболее плавно, ведь эта зона ближе всего к центру тяжести самолета. Для тех, кто нервничает из-за турбулентности, это оптимальный выбор.

Лучшими, по словам бортпроводницы, являются сиденья в первых пяти рядах или в пяти рядах ближе к хвосту. Пассажиры впереди получают еду первыми и быстрее покидают самолет после приземления. Те, кто сидит ближе к задней части, также имеют преимущество, ведь обслуживание начинается одновременно с двух сторон салона, поэтому им не придется долго ждать. Единственным минусом является турбулентность, которая в хвосте ощущается сильнее.

Читайте также:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред