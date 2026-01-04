Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина

Инна Ковенько
4 января 2026, 05:12
36
Опытная стюардесса объяснила, какие места в самолете стоит избегать, чтобы перелет был комфортным.
Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина
Где лучшее место в самолете - стюардесса назвала два худших места / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где лучше не выбирать места в самолете
  • Где самое лучшее место в самолете
  • Где безопаснее всего в самолете

Долгие перелеты в эконом-классе всегда испытание для пассажиров: ограниченное пространство, очереди в туалеты и постоянное движение экипажа. Именно поэтому выбор правильного места может существенно повлиять на комфорт во время полета.

Опытная стюардесса поделилась советами, которые помогут избежать наиболее неудобных вариантов и сделать путешествие более спокойным. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

Какие места в самолете самые худшие

По словам стюардессы с многолетним опытом, существуют два места, которые она сама никогда не выбирает.

"Мне не нравится первый ряд в средней части самолета, возле крыльев. Люди часто собираются возле туалетов, а шум может создавать даже присутствие детей в люльках", - пояснила она.

Хотя сиденья там откидываются так же, как и в других частях самолета, близость к бортовой кухне и туалетам делает пребывание в этой зоне менее комфортным. Свет, пробивающийся сквозь шторы во время ночного рейса, шум от работы экипажа и громкие смывы унитазов значительно мешают отдыху.

Также стюардесса рекомендует избегать любое сидение рядом с бортовой кухней. Здесь всегда больше движения, особенно во время раздачи еды и напитков. Пассажиры, которые стремятся поспать или просто отдохнуть, рискуют постоянно испытывать дискомфорт от шума и суеты.

Где лучшее место в самолете

Рекомендуем обратить внимание на ряды, расположенные над крыльями. Именно здесь полет ощущается наиболее плавно, ведь эта зона ближе всего к центру тяжести самолета. Для тех, кто нервничает из-за турбулентности, это оптимальный выбор.

Лучшими, по словам бортпроводницы, являются сиденья в первых пяти рядах или в пяти рядах ближе к хвосту. Пассажиры впереди получают еду первыми и быстрее покидают самолет после приземления. Те, кто сидит ближе к задней части, также имеют преимущество, ведь обслуживание начинается одновременно с двух сторон салона, поэтому им не придется долго ждать. Единственным минусом является турбулентность, которая в хвосте ощущается сильнее.

Читайте также:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стюардесса интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

23:25Украина
"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:51Война
Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Последние новости

06:10

Как Москва пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимов

05:12

Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина

04:30

Больше, чем начало белой полосы: какие знаки зодиака вскоре покорят удачу

03:37

Многие используют неправильно: как процедить макароны дуршлагом

02:31

Что нужно положить в карман от порчи: приметы в праздник 4 января

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
01:32

Жизнь после смерти: женщина пережила невероятный опыт и узнала о бессмертии

03 января, суббота
23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

Реклама
22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

19:25

Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

Реклама
19:19

Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откупорят шампанское - источники

19:10

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востокемнение

18:36

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:35

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

18:27

Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

17:33

Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

17:26

РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

17:10

Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

15:09

Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

14:51

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

14:47

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

14:42

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

14:38

Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

14:07

Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

14:05

Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

13:51

В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэлы: реакция Кремля

13:06

Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

Реклама
12:44

Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

12:38

Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

12:19

Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

12:05

Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

11:44

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

11:34

История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"Видео

11:12

Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

10:56

Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растенияВидео

10:47

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять