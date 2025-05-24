Почему нельзя спать в самолете: неожиданное объяснение стюардессы

Главные запреты на борту:
- Стюардесса советует пассажирам не спать во время взлета и посадки самолета
- Запрещается употребление алкоголя, принесенного с собой на борт самолета
- Также бортпроводница не рекомендует ходить босиком по самолету
Бортпроводница из Орландо по имени Але Педроса, которая имеет десятилетний опыт работы в авиации, поделилась с изданием Mirror полезными советами для авиапассажиров. Она подчеркнула, что многие путешественники допускают типичные ошибки во время перелетов - в частности, засыпают в моменты, когда это может быть опасно, пишет Главред со ссылкой на издание Mirror
По ее словам, многие люди не придерживаются базовых правил поведения на борту. Одна из самых распространенных ошибок - это сон во время самых критических этапов полета.
"Давайте поговорим о вещах, которых не следует делать в самолете. Первая из них - никогда не стоит засыпать перед взлетом или посадкой. Я знаю, что путешествия могут быть изнурительными, иногда просто хочется сесть в самолет и сразу поспать, однако поверьте - вам важно знать, почему не стоит так делать", - предостерегает Педроса.
Она объясняет, что в момент движения самолета по взлетной полосе можно услышать громкие звуки, которые могут насторожить. К тому же, именно перед взлетом и приземлением самая высокая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, и пассажиры должны быть готовы действовать немедленно.
Еще одно предостережение от стюардессы касается алкоголя. Она призывает не употреблять спиртное, которое пассажиры привезли с собой, поскольку это запрещено во многих странах.
"Также не советую употреблять тот алкоголь, который вы имеете с собой. Это противоречит законам ряда стран, а нам, вашим бортпроводникам, важно убедиться, что вы потребляете ответственно", - добавляет она.
Не менее важно, по словам Педросы, заботиться о гигиене во время полета. В частности, она не рекомендует передвигаться по салону босиком.
"Если вы решите снять обувь возле места, где сидите, то это - одно дело. Но никогда не ходите босиком в проходах или в туалет. Потому что вы никогда не знаете, на что кого можно наступить, а пол в самолете может быть не всегда чистый", - заключает стюардесса.
Кстати, также ранее объяснялось, почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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