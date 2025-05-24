Почему нельзя спать в самолете: неожиданное объяснение стюардессы

Опытная стюардесса советует пассажирам быть внимательными на борту, ведь это может стоить жизни.

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Стюардесса назвала 3 ошибки пассажиров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные запреты на борту:

Стюардесса советует пассажирам не спать во время взлета и посадки самолета

Запрещается употребление алкоголя, принесенного с собой на борт самолета

Также бортпроводница не рекомендует ходить босиком по самолету

Бортпроводница из Орландо по имени Але Педроса, которая имеет десятилетний опыт работы в авиации, поделилась с изданием Mirror полезными советами для авиапассажиров. Она подчеркнула, что многие путешественники допускают типичные ошибки во время перелетов - в частности, засыпают в моменты, когда это может быть опасно, пишет Главред со ссылкой на издание Mirror

По ее словам, многие люди не придерживаются базовых правил поведения на борту. Одна из самых распространенных ошибок - это сон во время самых критических этапов полета.

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"Давайте поговорим о вещах, которых не следует делать в самолете. Первая из них - никогда не стоит засыпать перед взлетом или посадкой. Я знаю, что путешествия могут быть изнурительными, иногда просто хочется сесть в самолет и сразу поспать, однако поверьте - вам важно знать, почему не стоит так делать", - предостерегает Педроса.

Она объясняет, что в момент движения самолета по взлетной полосе можно услышать громкие звуки, которые могут насторожить. К тому же, именно перед взлетом и приземлением самая высокая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, и пассажиры должны быть готовы действовать немедленно.

Еще одно предостережение от стюардессы касается алкоголя. Она призывает не употреблять спиртное, которое пассажиры привезли с собой, поскольку это запрещено во многих странах.

"Также не советую употреблять тот алкоголь, который вы имеете с собой. Это противоречит законам ряда стран, а нам, вашим бортпроводникам, важно убедиться, что вы потребляете ответственно", - добавляет она.

Не менее важно, по словам Педросы, заботиться о гигиене во время полета. В частности, она не рекомендует передвигаться по салону босиком.

"Если вы решите снять обувь возле места, где сидите, то это - одно дело. Но никогда не ходите босиком в проходах или в туалет. Потому что вы никогда не знаете, на что кого можно наступить, а пол в самолете может быть не всегда чистый", - заключает стюардесса.

Кстати, также ранее объяснялось, почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета.

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