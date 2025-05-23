Без ножа и без грязи: гениальный лайфхак чистки молодого картофеля

Благодаря уникальной хитрости, чешуя кожуры легко смывается, оставляя чистые, гладкие клубни, как будто с дорогой ресторанной кухни.

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Легкий метод чистки картофеля без ножа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Блогер Алла Мороз предложила простой и эффективный способ чистки молодого картофеля

Для метода нужна кастрюля или миска с крышкой и 2 ст. л. крупной поваренной соли

Существует простой, но удивительно эффективный метод очистки молодого картофеля без использования ножа - и без грязи под ногтями. Этот способ не требует особых усилий и не оставляет после себя следов на руках, рассказала на своей странице в Instagram блогер Алла Мороз, пишет Главред.

Что нужно сделать:

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Подготовьте обычную кастрюлю (или глубокую миску) с плотной крышкой, которую можно энергично встряхивать. Добавьте в нее 2 столовые ложки крупной поваренной соли - мелкая здесь не подходит, она не создаст нужного эффекта. Далее заложите туда немытый молодой картофель (слегка очищенный от комочков земли). Однако учитывайте важный нюанс - заполняйте не более половины сосуда, иначе не сможете хорошо его встряхнуть. Закройте крышкой и активно трясите кастрюлю в течение 2-3 минут. Я объясняет блогер, благодаря ударам картофеля друг о друга и помощи соли, кожура начинает счищаться. После этого пересыпьте картофель в дуршлаг и промойте его холодной водой.

Интересные факты о картофеле / инфографика: Главред

Еще несколько полезных советов:

Если картофель очень мелкий - хватит 1,5 минуты встряхивания.

Крупные клубни могут потребовать легкой доочистки вручную.

Соль после процедуры лучше выбросить - она впитывает загрязнения и частички кожуры.

Иногда самые простые методы - самые лучшие. Если вы все еще проводите полчаса над чисткой молодого картофеля, стоит попробовать этот трюк.

"Вуаля! Кожура сама слетает. Почти магия, только без фей и метлы. Остается только хорошо промыть картофель под холодной водой - и можно сразу варить или жарить. Лайфхак, который работает! А главное - никаких ножей, грязи под ногтями или долгих вечеров в компании шелухи", - отметила блогерша.

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Кто такая блогерша Алла Мороз? Алла Мороз - это украинский блогер, которая активно ведет свои страницы в социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok. Она делится разнообразными кулинарными рецептами, в частности лукового крем-супа, лазаньи, маринованных перепелов и лайфхаками по приготовлению пищи (например, как быстро почистить молодую картошку). А также публикует видео и фотографии, связанные с домашними делами и интерьером.

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