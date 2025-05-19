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Как есть и не набирать вес: простая, но полезная привычка от фитнес-тренера

Даяна Швец
19 мая 2025, 15:12
1188
Стоит лишь изменить одну ежедневную привычку, и вы заметите, как аппетит уменьшается естественным образом.
еда, прием пищи, передание
Простой трюк для уменьшения аппетита / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как позволять себе лакомства без вреда для фигуры
  • Как спорт помогает организму не "заедать" эмоции

Существует простой, но очень действенный совет, который может помочь избежать переедания - и для этого совсем не надо подсчитывать каждую калорию или с горечью отказываться от любимых блюд. Идеей, как естественно уменьшить аппетит, поделилась фитнес-тренер Холли Миллс на своей TikTok-странице, пишет Главред.

Как избежать переедания?

Переедать можно не только фастфуд или сладкое. К сожалению для нашей фигуры, иногда это случается даже с полезной пищей, что затрудняет похудение или поддержание веса. Чтобы уменьшить риск чрезмерного потребления пищи, важно выработать стабильную схему питания.

видео дня

Основной совет - сделать приемы пищи предсказуемыми. Например, есть три раза в день плюс один перекус. Так организм привыкает к четким временным рамкам, и чувство голода снижается. Если добавить в рацион продукты с белком и клетчаткой - эффект будет ещё сильнее.

@hollymillsfitness

На днях я выложил видео о Natural End Points к еде - и о том, что когда у вас открыт большой пакет, вы с большей вероятностью съедите весь пакет, потому что Natural End Point - это конец пакета Решение? Положите порцию еды в миску, и это создаст новую Естественную Конечную точку. Теперь многие люди были как "да, это сработало бы", но другая половина комментариев сказала что-то вроде: "Неа, я все равно в конечном итоге съел бы все" Поэтому я хотел создать это видео о мышлении дефицита пищи, чтобы объяснить другую причину, почему вы можете переедать. (Также важно понимать, что иногда поведение переедания без возможности остановиться попадает на территорию ЭД, поэтому, если вы подозреваете, что находитесь в таком состоянии - идите и пообщайтесь со своим доктором)

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Можно ли есть сладкое и не поправляться?

Чувство вины после шоколадки - распространенное явление. Но, если вы позволите себе лакомство без ограничений, со временем потребность "наброситься" на сладкое уменьшится. Когда вы осознаете, что шоколад не исчезнет из вашей жизни, контроль вернется сам по себе.

Постепенно вы сможете уменьшать порции - до момента, когда почувствуете, что вам уже достаточно.

Жесткие запреты часто лишь усугубляют ситуацию, вызывая еще более сильную тягу. Поэтому лучше позволять себе сладости, но в умеренном количестве.

Иногда мы путаем жажду с голодом. Попробуйте выпить стакан воды и подождать 10 минут - возможно, желание что-то съесть исчезнет.

Какова роль спорта в контроле аппетита?

Стресс нередко приводит к эмоциональному перееданию. Чтобы этого избежать, помогает физическая активность - особенно кардио (бег, ходьба, плавание) и йога. Во время тренировок организм вырабатывает эндорфины - так называемые "гормоны счастья", которые уменьшают потребность "заедать" эмоции.

Занятия спортом также развивают дисциплину, способность планировать и лучше понимать сигналы своего тела - это положительно влияет и на пищевое поведение.

Также ранее тренеры назвали важнейшее упражнение для людей 60+ без посещения спортзала.

Больше интересных новостей:

Кто такая фитнес-тренер Холли Миллс?

Холли Миллс - известная в Сети фитнес-тренер и эксперт, которая делится советами по здоровым привычкам и борьбе с перееданием на своей странице в TikTok (@hollymills_). Также спорсменка имеет вебсайт Holly Mills Fitness.

Тренер имеет квалификации инструктора по фитнесу 2-го уровня и персонального тренера 3-го уровня, а также сертификаты в таких областях, как бокс для фитнеса, восстановление после COVID-19, оптимальное питание и женское здоровье и физиология.

Холли подчеркивает важность позитивного мышления, уверенности в собственном теле и благодарности для достижения целей в сфере здоровья. Ее подход заключается в том, чтобы сделать питание более предсказуемым.

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