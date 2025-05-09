$5 тысяч штрафа за кормление котов: почему любовь к животным может привести к суду

Ситуация перестала быть всего лишь бытовой и приобрела юридический характер.

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Пенсионерка кормила чужого кота и получила повестку в суд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказывается:

Женщину обвинили в незаконном завладении котом из-за систематического прикармливания пушистика

Прокурор Цюриха предложил назначить женщине штраф в размере 4 400 швейцарских франков

68-летнюю женщину обвинили в том, что она регулярно подкармливала кота Лео, который принадлежал ее соседке. Как сообщает Главред со ссылкой на портал Swissinfo, кот Лео настолько привык к новой опекунше, что впоследствии потерял интерес возвращаться к своей законной владелице.

Согласно законам Швейцарии, домашние животные считаются частной собственностью. А "систематическое кормление и предоставление приюта чужой кошке" приравнивается к незаконному завладению чужим имуществом.

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Как подчеркивают в публикации, разовое угощение чужого кота не является уголовным преступлением, серьезным нарушением считается систематическое кормление животного.

​ Сколько раз кормить кота / Инфографика: Главред

Пенсионерка жила в том же доме, что и владелица Лео. Она регулярно кормила кота в течение десяти месяцев и даже позволяла ему заходить в свою квартиру. Владелица животного письменно просила прекратить это, но женщина не выполнила просьбу.

Впоследствии она пошла еще дальше - установила специальные дверцы, через которые кот мог самостоятельно заходить и выходить из ее дома. Это окончательно оттолкнуло Лео от его настоящей хозяйки.

В результате прокурор Цюриха предложил назначить женщине штраф в размере 4 400 швейцарских франков (эквивалентно около 4 840 долларов США).

Недавно, кстати, ветеринар удивила ответом, умеют ли коты улыбаться.

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