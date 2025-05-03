Можно ли срывать сирень: эксперты дали окончательный ответ на дискуссионный вопрос

Кто-то обламывает сирень из-за убеждения, что дерево будет пышнее цвести, а кто-то просто хочет сделать красивый букет.

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Что нужно знать перед срыванием веток / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Эксперты предупреждают, что обламывание веток вредит сирени, оставляя раны для инфекций и замедляя рост

Мнение о пользе обламывания для пышного цветения является ошибочным, ведь цветение важно для жизненного цикла сирени

С наступлением мая в Украине начался сезон цветения сирени, который продлится еще несколько недель. В этот период часто можно увидеть, как люди обламывают цветущие ветви. Однако эксперты по растениям канала Киев 24 предостерегают: обламывание веток сирени может нанести вред растению, пишет Главред.

После обламывания на ветке остается рана, через которую могут проникнуть бактерии, инфекции или лишняя влага. Это может привести к замедлению роста растения или даже его гибели, особенно если речь идет о молодых деревьях.

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Среди дачников бытует мнение, что обламывание веток способствует обновлению дерева и пышному цветению. Однако специалисты отмечают, что для жизненного цикла сирени цветение очень важно. Только после увядания цветов можно проводить санитарную обрезку, используя для этого соответствующие инструменты и соблюдая правила.

Кроме того, стоит помнить, что срывание веток сирени в общественных местах, таких как парки и скверы, может привести к административной ответственности. Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за повреждение объектов благоустройства, к которым относятся и растения, предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 гривен. Размер штрафа зависит от нанесенного ущерба.

Итак, вместо того, чтобы срывать ветки сирени, лучше наслаждаться ее красотой в естественной среде, там, где растению хорошо и оно радуется, что ваш глаз радуется также.

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Что такое Киев24? Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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