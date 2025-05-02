Урожай будет уже летом: какие быстрорастущие фрукты можно посадить в мае

Если вы хотите летом смаковать домашними ягодами, то стоит посадить их прямо сейчас.

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Что можно посадить в мае / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какие ягоды плодоносят уже в первый год

Что можно посадить в мае

Многие мечтают выходить в свой сад и собирать ароматные, свежие фрукты. Хотя многие растения могут приживаться годами, есть некоторые быстрорастущие фрукты, которые можно посадить прямо сейчас и собрать урожай до конца лета.

Главред решил разобраться, какие ягоды можно посадить в мае.

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Какие ягоды посадить, чтобы собирать урожай летом

Real Simple пишет, что есть несколько быстрорастущих видов фруктовых растений, которые можно посадить в своем саду.

Клубника

Один из лучших быстрорастущих фруктов для посадки - это клубника. Она может плодоносить в том же году, когда ее посадить.

Клубнику нужно сажать на расстоянии примерно 30-45 см друг от друга. Почву следует поддерживать влажной, но избегать чрезмерного полива. Клубника достигает высоты от 15 до 30 см после созревания.

Малина

Кусты малины считаются быстрорастущими растениями, но может пройти от 1 до 2 лет, прежде чем они начнут плодоносить, поэтому вы можете посадить уже укоренившийся куст, если хотите быстрее получить плоды. Как быстро растения будут плодоносить, зависит от сорта, который вы выращиваете. Например, осенние сорта могут плодоносить в первый год, тогда как летние сорта - на второй год.

Кусты малины предпочитают богатую, хорошо дренированную почву, которая является слегка кислой и нуждается в регулярном поливе.

Ежевика

Ежевика - это многолетние морозостойкие растения. Однако есть и быстрорастущий сорт, который может плодоносить уже в первый год посадки. Ежевика хорошо растет в дренированной почве и нуждается в регулярном поливе, особенно в период вегетации.

Ее также можно выращивать в больших горшках, если они находятся на солнечном месте.

Арбуз

Для наилучших результатов посадите семена арбуза непосредственно в открытый, теплый грунт, располагая семена на расстоянии примерно 1,8 метра друг от друга. Арбузы хорошо растут на солнце и нуждаются в регулярном поливе.

Дыня

Существует несколько различных сортов дыни, которые можно выращивать, но типичное время для их достижения зрелости составляет от 70 до 100 дней. Дыня лучше всего растет на солнце и нуждается в регулярном поливе.

Она также хорошо процветает в хорошо дренированной, песчано-суглинистой почве. Вы можете ускорить процесс, посадив семена в помещении за 6-8 недель до последних заморозков или посеяв их непосредственно в теплую почву.

Располагайте растения на расстоянии от 60 до 90 см друг от друга рядами на расстоянии 1,5-1,8 м друг от друга для оптимального роста.

Посевной календарь на май / Инфографика: Главред

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