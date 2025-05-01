Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада

Суперрастение "разберется" с вредителями раз и навсегда.

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Суперрастение "разберется" с вредителями раз и навсегда / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Людмила Филаткина"

Вы узнаете:

Чем полезна настурция для огорода

Как выращивать настурцию в саду

Если вы ищете натуральное и простое в выращивании растение для защиты от вредителей, настурция (капуцин) - идеальный выбор. Эти быстрорастущие декоративные растения не только красивы, но и отлично подходят для совместной посадки. Выращивая настурции для защиты, вы получаете тройную выгоду, сообщает Главред. Они отпугивают вредителей и заманивают полезных насекомых, пишет в своей статье для homesandgardens.com садовод Дрю Свейнстон.

Автор Youtube-канала "Людмила Филаткина" также рассказала о пользе настурции.

"Я использовал настурции как полезных спутников при работе в профессиональных огородах. Они не только яркие и привлекательные, но и помогают бороться с вредителями - ко всему прочему, их можно есть целиком", - отметил автор.

Чем полезна настурция для огорода

Настурции - универсальные растения, которые обеспечивают несколько разных механизмов защиты от вредителей. Вот почему их стоит выращивать, по словам садовода:

Настурции отпугивают вредителей. Их пряный запах сбивает с толку и отпугивает некоторых вредных насекомых. Они могут защитить от огуречных жуков, клопов-тыквовников, капустных совок, мексиканских бобовых жуков и колорадских жуков, если посадить их рядом с уязвимыми культурами. Их острый запах маскирует аромат овощей, которые ищут вредители, не давая им обнаружить ваши посадки и нанести вред.

Настурции - отличные ловушки для вредителей. Они прекрасно справляются с ролью "жертвенных" растений, на которые отвлекаются вредители: тля, блошки, белокрылки, плодожорки и другие. Использование настурций в качестве ловчих растений позволяет легче отслеживать и контролировать очаги заражения. Вы можете обработать настурции мыльным раствором или натуральным спреем против вредителей, либо просто удалить зараженное растение целиком.

Настурции привлекают полезных насекомых. Сирфиды, божьи коровки, златоглазки и полезные осы слетаются на яркие цветы и остаются рядом, уничтожая тлю, трипсов, мучнистых червецов, гусениц и белокрылок. Кроме того, такие опылители, как пчелы и колибри, тоже любят сладкий нектар настурций, что улучшает опыление близлежащих культур.

По словам садовода, настурции особенно хорошо уживаются с популярными овощами: брокколи, брюссельской капустой, обычной капустой, кале, кабачками, огурцами, тыквами, фасолью, перцем, баклажанами и томатами. Также они полезны рядом с розами (особенно уязвимыми к тле) и плодовыми деревьями.

Настурции очень легко вырастить из семян, но также можно купить готовые растения в садовых центрах или питомниках. Важно правильно выбрать место. Лучше всего сажать настурции на расстоянии 1,5-2 метров от основных культур. Если посадить ближе, вредители могут просто переползти с ловчего растения на ценные, предупредил садовод.

Смотрите видео о пользе настурции

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Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

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