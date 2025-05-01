Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада

Виталий Кирсанов
1 мая 2025, 18:58
120
Суперрастение "разберется" с вредителями раз и навсегда.
Суперрастение "разберется" с вредителями раз и навсегда
Суперрастение "разберется" с вредителями раз и навсегда / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Людмила Филаткина"

Вы узнаете:

  • Чем полезна настурция для огорода
  • Как выращивать настурцию в саду

Если вы ищете натуральное и простое в выращивании растение для защиты от вредителей, настурция (капуцин) - идеальный выбор. Эти быстрорастущие декоративные растения не только красивы, но и отлично подходят для совместной посадки. Выращивая настурции для защиты, вы получаете тройную выгоду, сообщает Главред. Они отпугивают вредителей и заманивают полезных насекомых, пишет в своей статье для homesandgardens.com садовод Дрю Свейнстон.

Автор Youtube-канала "Людмила Филаткина" также рассказала о пользе настурции.

"Я использовал настурции как полезных спутников при работе в профессиональных огородах. Они не только яркие и привлекательные, но и помогают бороться с вредителями - ко всему прочему, их можно есть целиком", - отметил автор.

Чем полезна настурция для огорода

Настурции - универсальные растения, которые обеспечивают несколько разных механизмов защиты от вредителей. Вот почему их стоит выращивать, по словам садовода:

Настурции отпугивают вредителей. Их пряный запах сбивает с толку и отпугивает некоторых вредных насекомых. Они могут защитить от огуречных жуков, клопов-тыквовников, капустных совок, мексиканских бобовых жуков и колорадских жуков, если посадить их рядом с уязвимыми культурами. Их острый запах маскирует аромат овощей, которые ищут вредители, не давая им обнаружить ваши посадки и нанести вред.

Настурции - отличные ловушки для вредителей. Они прекрасно справляются с ролью "жертвенных" растений, на которые отвлекаются вредители: тля, блошки, белокрылки, плодожорки и другие. Использование настурций в качестве ловчих растений позволяет легче отслеживать и контролировать очаги заражения. Вы можете обработать настурции мыльным раствором или натуральным спреем против вредителей, либо просто удалить зараженное растение целиком.

Настурции привлекают полезных насекомых. Сирфиды, божьи коровки, златоглазки и полезные осы слетаются на яркие цветы и остаются рядом, уничтожая тлю, трипсов, мучнистых червецов, гусениц и белокрылок. Кроме того, такие опылители, как пчелы и колибри, тоже любят сладкий нектар настурций, что улучшает опыление близлежащих культур.

По словам садовода, настурции особенно хорошо уживаются с популярными овощами: брокколи, брюссельской капустой, обычной капустой, кале, кабачками, огурцами, тыквами, фасолью, перцем, баклажанами и томатами. Также они полезны рядом с розами (особенно уязвимыми к тле) и плодовыми деревьями.

Настурции очень легко вырастить из семян, но также можно купить готовые растения в садовых центрах или питомниках. Важно правильно выбрать место. Лучше всего сажать настурции на расстоянии 1,5-2 метров от основных культур. Если посадить ближе, вредители могут просто переползти с ловчего растения на ценные, предупредил садовод.

Смотрите видео о пользе настурции

Вам может быть интересно:

Как подготовить землю для рассады?

Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    цветы огород цветение сад
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях

    Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях

    19:41Синоптик
    Нападница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на Стерненко

    Нападница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на Стерненко

    19:35Украина
    После громкого скандала с чатом Signal: советник Трампа уходит в отставку - СМИ

    После громкого скандала с чатом Signal: советник Трампа уходит в отставку - СМИ

    18:26Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

    РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

    Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

    Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

    Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

    Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

    США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

    США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

    Последние новости

    19:58

    Где лучше расположить микроволновку на кухне: неочевидные идеи для экономии места

    19:57

    "Не могли продать жилье": Огневич сказала, что произошло с ее имуществом в Крыму

    19:54

    Циничное заявление Лаврова: Россия снова угрожает из-за "границ 1991 года"

    19:41

    Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях

    19:35

    Нападница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на СтерненкоВидео

    Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - СунгуровскийВойна в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский
    19:19

    Когда закончится война в Украине - появился тревожный прогноз

    19:10

    Террор Одессы и новая тактика атак РФ на Украинумнение

    19:04

    Наоми Кэпмбелл показалась в бикини: как выглядит 55-летняя модель

    18:58

    Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада

    Реклама
    18:55

    Амурчик попадет прямо в сердце: ТОП-3 знака, которым повезет в любви в мае

    18:46

    Дроны с сюрпризом для гражданских: находка удивила взрывотехников

    18:26

    После громкого скандала с чатом Signal: советник Трампа уходит в отставку - СМИ

    18:26

    Что одеть женщине после 50 лет: самые стильные образы на каждый деньВидео

    18:21

    США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

    18:05

    Зеленский впервые раскрыл детали новый санкций, в частности против Арестовича

    18:05

    Как выглядеть стильно и дорого во время беременности: инфлюенсер посоветовала луки

    17:38

    Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

    17:37

    Порошенко еще раз подыграл Кремлю, приравняв Трампа к Путину – экспертВидео

    17:34

    Ушла из жизни самая старая женщина планеты: каким был ее секрет долголетия

    17:27

    РФ открыла "новое направление" и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона

    Реклама
    17:26

    Доллар резко "взлетел" после трехдневного падения: новый курс валют

    17:04

    Цена летит в пропасть: на украинском рынке рекордно дешевеет популярный овощ

    17:03

    Что можно сделать из малины, кроме варенья: раскрыта невероятная польза плодовВидео

    16:38

    РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий

    16:31

    Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

    16:29

    Кому вредна корица: эксперты рассказали, чем опасна популярная специя

    16:17

    Можно ли снимать обувь в самолете: ошибаются даже опытные путешественники

    15:54

    McDonald's заменяет Биг Тейсти: почему на самом деле культовый бургер исчез из меню

    15:52

    Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

    15:35

    Тихий "вампир" в доме: куда категорически нельзя ставить кактусы по фэн-шуйВидео

    15:33

    Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

    15:31

    Три различия между котами найдет только гений: невероятная загадка для самых умных

    15:18

    Куда поставить холодильник в маленькой кухне – советы эксперта

    15:17

    Стало известно, почему Бейонсе не показывает своего младшего сына

    15:14

    Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины

    15:05

    Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающимимнение

    14:49

    Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали

    14:49

    Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афереВидео

    14:18

    Татьяна Пискарева: "За рубежом мы давали жару россиянам"

    14:09

    Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

    Реклама
    13:58

    Нельзя сплетничать и обманывать: какой праздник и день ангела 2 мая

    13:54

    В Украине "выдавали" фальшивые гривны: к каким купюрам стоит быть внимательнее

    13:51

    Почему одежда неприятно пахнет после стирки: причина, которую многие игнорируют

    13:46

    На известного волонтера Стерненко совершили нападение: в каком состоянии активист

    13:35

    Что можно сделать из бумаги: неожиданные идеи сразят просто наповал

    13:34

    "Бессмысленный монолог": Руслан Ханумак ответил Алине Шаманской после обвинений

    13:24

    Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето

    12:57

    Более 20 дронов атаковали Одессу: Зеленский жестко отреагировал на удар РФФото

    12:48

    Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматриваетВидео

    12:37

    "Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Интересное
    Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбище
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять