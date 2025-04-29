Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сорт

Посадка однолетников весной - лучший выбор цветов, цветущих всю весну.

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Уход за цветами в весенний период / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Dzenina Lukac, Pixabay/Naturell

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Какие цветы сажать весной

Уход за цветами в весенний период

Многолетние цветы для дачи

Многие дачники, подбирая весенние цветы для украшения клумбы, задумываются о том, как их сочетать между собой по цвету, форме и срокам цветения. Перед посадкой полезно ознакомиться с актуальными тенденциями в цветочном дизайне и изучить особенности различных сортов весенних растений.

Некоторые садоводы не боятся экспериментировать с новыми сортами и гибридами, превращая процесс оформления цветника в настоящее творчество — как художник добавляет мазки на холст, так и садовод создает яркую и живописную композицию, говорится в материале Главреда.

Какие цветы сажать весной

По мнению экспертов, ранние луковичные растения лучше всего высаживать узкими длинными полосами между высокорослыми растениями с крупными листьями. Элегантные тюльпаны можно комбинировать, к примеру, с незабудками, бархатцами или лилейниками.

Если же вы хотите добиться пышности и насыщенности цветника, луковичные стоит высаживать в сентябре плотными рядами в несколько ярусов, например, разместив крокусы над нарциссами.

/ Инфографика: Главред

Уход за цветами в весенний период

Чтобы защитить луковицы от грызунов, их можно сажать в пластиковые контейнеры с отверстиями, которые предотвратят застой влаги и гниение.

Оптимальным вариантом считается смешанный весенний цветник, где после отцветания луковичных начинают расцветать двухлетники и многолетники. А когда они завершат цветение, эстафету подхватят летние растения, обеспечивая красоту сада в течение всего сезона.

Многолетние цветы для дачи

Среди многолетников, которые будут радовать цветением всё лето и при этом придадут саду индивидуальность, специалисты выделяют такие виды:

Аквилегия;

Армерия;

Астильба;

Астранция;

Гацания;

Гвоздика;

Дельфиниум;

Иберис.

Посадка однолетников весной

Для весеннего посева в открытый грунт можно выбрать однолетники, не требующие рассады:

Астра однолетняя;

Анхуза капская;

Биденс;

Бархатцы;

Василек голубой;

Вискария (смолка);

Годеция;

Диморфотека.

Смотрите видео - время высаживать цветы:

Май – самое время позаботиться об украшенном дворе. Это благоприятный период для высадки в открытую почву однолетних цветов, говорится в материале телеканала FreeДом.

В сюжете люди делятся своим опытом высаживания цветов весной. Чтобы растения принялись и любовали глаз, важно правильно выбрать саженец и время для высадки, говорят цветочники.

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