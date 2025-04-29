Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сорт

Главное:
- Какие цветы сажать весной
- Уход за цветами в весенний период
- Многолетние цветы для дачи
Многие дачники, подбирая весенние цветы для украшения клумбы, задумываются о том, как их сочетать между собой по цвету, форме и срокам цветения. Перед посадкой полезно ознакомиться с актуальными тенденциями в цветочном дизайне и изучить особенности различных сортов весенних растений.
Некоторые садоводы не боятся экспериментировать с новыми сортами и гибридами, превращая процесс оформления цветника в настоящее творчество — как художник добавляет мазки на холст, так и садовод создает яркую и живописную композицию, говорится в материале Главреда.
Какие цветы сажать весной
По мнению экспертов, ранние луковичные растения лучше всего высаживать узкими длинными полосами между высокорослыми растениями с крупными листьями. Элегантные тюльпаны можно комбинировать, к примеру, с незабудками, бархатцами или лилейниками.
Если же вы хотите добиться пышности и насыщенности цветника, луковичные стоит высаживать в сентябре плотными рядами в несколько ярусов, например, разместив крокусы над нарциссами.
Уход за цветами в весенний период
Чтобы защитить луковицы от грызунов, их можно сажать в пластиковые контейнеры с отверстиями, которые предотвратят застой влаги и гниение.
Оптимальным вариантом считается смешанный весенний цветник, где после отцветания луковичных начинают расцветать двухлетники и многолетники. А когда они завершат цветение, эстафету подхватят летние растения, обеспечивая красоту сада в течение всего сезона.
Многолетние цветы для дачи
Среди многолетников, которые будут радовать цветением всё лето и при этом придадут саду индивидуальность, специалисты выделяют такие виды:
- Аквилегия;
- Армерия;
- Астильба;
- Астранция;
- Гацания;
- Гвоздика;
- Дельфиниум;
- Иберис.
Посадка однолетников весной
Для весеннего посева в открытый грунт можно выбрать однолетники, не требующие рассады:
- Астра однолетняя;
- Анхуза капская;
- Биденс;
- Бархатцы;
- Василек голубой;
- Вискария (смолка);
- Годеция;
- Диморфотека.
Смотрите видео - время высаживать цветы:
Май – самое время позаботиться об украшенном дворе. Это благоприятный период для высадки в открытую почву однолетних цветов, говорится в материале телеканала FreeДом.
В сюжете люди делятся своим опытом высаживания цветов весной. Чтобы растения принялись и любовали глаз, важно правильно выбрать саженец и время для высадки, говорят цветочники.
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