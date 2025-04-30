Абсолютный рекорд: в зоне отчуждения Чернобыля зафиксировано редкое явление

В Чернобыльском заповеднике наблюдаются изменения в численности отдельных видов.

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В Чернобыле выросла популяция копытных/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник-Фейсбук

Что происходит в Чернобыльском заповеднике:

Весенние обследования выявили увеличение общего количества копытных

Зафиксировано рекордное количество благородных оленей в одном стаде - 23 особи

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали новое достижение - наибольшее количество благородных оленей в составе одного стада. В этом году сотрудники заповедника насчитали аж 23 особи, что стало рекордом для этой зоны. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в Facebook, пишет Главред.

Стоит указать, что каждую весну специалисты проводят обследование популяций копытных животных, чтобы изучить маршруты их передвижения и размещения на территории.

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Во время последних наблюдений было выявлено не только увеличение количества диких животных, но и повышенная нагрузка на природные пастбища - стало меньше сухой растительной массы, что указывает на активное использование кормовой базы.

Этот процесс, по словам экологов, положительно влияет на экосистему. Снижение количества сухой травы уменьшает риски крупных пожаров, что особенно важно в весенне-летний период. В то же время некоторые виды растений, которые животные не потребляют (в частности вейник и осока), продолжают накапливаться в больших объемах.

"Численность лошадей Пржевальского и оленя благородного выросла, а лося европейского наоборот - сократилась. Вероятная причина - ограничение сезонной миграции через украинско-белорусскую границу. В этом году зафиксировано стадо из 23 оленей благородных - рекорд для Заповедника!", - говорится в сообщении.

Также рассказывалось, как радиация изменила птиц в Чернобыле.

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Что такое Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник? Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В). Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га. Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

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