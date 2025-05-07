Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

Это изображение действует как своеобразный психологический тест, где все зависит от первого впечатления. То, что вы увидели сначала, может многое рассказать о ваших внутренних качествах и сильных сторонах, пишет Главред со ссылкой на mirror.
Такой тип заданий имеет общие черты с известным психологическим экспериментом, разработанным еще в 1921 году швейцарским психиатром Германом Роршахом. Метод, получивший его имя, основывается на толковании чернильных пятен, вызывающих различные ассоциации у людей.
Посмотрите на изображение и запомните, что вы увидели первым:
- Если вы прежде всего заметили животных, это означает, что вы живете полной жизнью - жизнью, полной приключений и памятных событий.
- Те, кто первым заметил дерево, считаются спокойными и собранными. Под поверхностью скрывается немало силы, которой многие увлекаются.
Тест срабатывает как инструмент самопознания: он не только позволяет немного лучше понять себя, но и дает возможность интересно провести время, анализируя собственные восприятия.
А вот в этой загадке надо найти змею среди арбузов за 7 секунд.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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