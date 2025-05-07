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Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

Даяна Швец
7 мая 2025, 20:01
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Тест приоткроет завесу над определенными аспектами вашей личности.
Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога
Психологический тест с изображением / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, mirror

Это изображение действует как своеобразный психологический тест, где все зависит от первого впечатления. То, что вы увидели сначала, может многое рассказать о ваших внутренних качествах и сильных сторонах, пишет Главред со ссылкой на mirror.

Такой тип заданий имеет общие черты с известным психологическим экспериментом, разработанным еще в 1921 году швейцарским психиатром Германом Роршахом. Метод, получивший его имя, основывается на толковании чернильных пятен, вызывающих различные ассоциации у людей.

Проверка характера
Тест на характер / фото: mirror

Посмотрите на изображение и запомните, что вы увидели первым:

видео дня
  • Если вы прежде всего заметили животных, это означает, что вы живете полной жизнью - жизнью, полной приключений и памятных событий.
  • Те, кто первым заметил дерево, считаются спокойными и собранными. Под поверхностью скрывается немало силы, которой многие увлекаются.

Тест срабатывает как инструмент самопознания: он не только позволяет немного лучше понять себя, но и дает возможность интересно провести время, анализируя собственные восприятия.

А вот в этой загадке надо найти змею среди арбузов за 7 секунд.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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