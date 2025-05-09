Пенсионеры могут получить 17 тысяч выплат: как выйти на максимальную пенсию

Ключевое:
- Максимальная пенсия госслужащего в 2025 году составит 17 690 грн
- Размер пенсии не будет зависеть от возраста выхода на пенсию или страхового стажа сверх минимального
- Обязательным условием для пенсии является 35 лет общего стажа, из которых 20 лет - госслужбы
Украинские пенсионеры смогут оставаться на госслужбе до 70 лет, а размер их пенсии составит 60% от зарплаты, об этом пишет "Телеграф".
Издание проанализировало с помощью специального пенсионного калькулятора, на какие суммы могут рассчитывать такие работники в 2025 году, когда именно им разрешено будет выходить на заслуженный отдых, какую минимальную зарплату следует иметь для получения максимальной пенсии и сколько лет нужно отработать.
Согласно нынешним правилам, государственные служащие смогут оформить пенсию в 62 года, что на два года позже, чем обычные граждане, которые имеют право на пенсию с 60 лет.
Максимальная сумма пенсионных начислений в 2025 году составит 17 690 гривен, но только при условии, что размер заработной платы составлял не менее 23 тысяч гривен.
Выплата не будет меняться в зависимости от возраста выхода на пенсию и количества страхового стажа.
Однако для того, чтобы претендовать на пенсию, обязательно нужно иметь не менее 35 лет общего стажа, из которых 20 лет должно быть отработано именно на госслужбе.
Пенсии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Минсоцполитики Украины установило новый максимальный размер пенсионных выплат. Часть пенсии, которая будет больше 23 610 гривен, будет уменьшаться с применением специальных коэффициентов.
Также сообщалось, что украинцы могут перейти на больший вид пенсии. Чтобы новые выплаты действительно были выгодными, нужно сравнить ее размер с текущими выплатами.
Вместе с тем, некоторые пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные выплаты к своей пенсии. Специалисты рассказали, кто именно получит повышенные пенсии в июне 2025 года.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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