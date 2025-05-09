Пенсионеры могут получить 17 тысяч выплат: как выйти на максимальную пенсию

Размер пенсии будет составлять 60% от их зарплаты.

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как выйти на отдых с максимальной суммой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключевое:

Максимальная пенсия госслужащего в 2025 году составит 17 690 грн

Размер пенсии не будет зависеть от возраста выхода на пенсию или страхового стажа сверх минимального

Обязательным условием для пенсии является 35 лет общего стажа, из которых 20 лет - госслужбы

Украинские пенсионеры смогут оставаться на госслужбе до 70 лет, а размер их пенсии составит 60% от зарплаты, об этом пишет "Телеграф".

Издание проанализировало с помощью специального пенсионного калькулятора, на какие суммы могут рассчитывать такие работники в 2025 году, когда именно им разрешено будет выходить на заслуженный отдых, какую минимальную зарплату следует иметь для получения максимальной пенсии и сколько лет нужно отработать.

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Согласно нынешним правилам, государственные служащие смогут оформить пенсию в 62 года, что на два года позже, чем обычные граждане, которые имеют право на пенсию с 60 лет.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Максимальная сумма пенсионных начислений в 2025 году составит 17 690 гривен, но только при условии, что размер заработной платы составлял не менее 23 тысяч гривен.

Выплата не будет меняться в зависимости от возраста выхода на пенсию и количества страхового стажа.

Однако для того, чтобы претендовать на пенсию, обязательно нужно иметь не менее 35 лет общего стажа, из которых 20 лет должно быть отработано именно на госслужбе.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Минсоцполитики Украины установило новый максимальный размер пенсионных выплат. Часть пенсии, которая будет больше 23 610 гривен, будет уменьшаться с применением специальных коэффициентов.

Также сообщалось, что украинцы могут перейти на больший вид пенсии. Чтобы новые выплаты действительно были выгодными, нужно сравнить ее размер с текущими выплатами.

Вместе с тем, некоторые пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные выплаты к своей пенсии. Специалисты рассказали, кто именно получит повышенные пенсии в июне 2025 года.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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