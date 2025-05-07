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В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

Даяна Швец
7 мая 2025, 13:44
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Ситуация ухудшается все больше, обнажая нестабильность аграрного сектора и создавая угрозу для продовольственной безопасности РФ.
Путин, картошка
Что происходит с картофелем в России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О чем речь:

  • В России наблюдается стремительный рост цен на картофель, который является самым серьезным за более чем 20 лет
  • По состоянию на конец апреля 2025 года розничная цена на картофель выросла почти в полтора раза с начала года
  • Основными причинами роста цен являются низкий урожай 2024 года, погодные условия и нехватка качественных семян

В России стремительно растут цены на картофель - это явление уже назвали самым серьезным за более чем 20 лет. Об этом сообщает издание "Коммерсант", близкое к властям РФ.

После неурожая в 2024 году ситуация только ухудшается - темпы роста цен бьют рекорды и вызывают серьезное беспокойство относительно продовольственной стабильности в стране. Аналитики говорят о более глубоких проблемах в сельском хозяйстве России.

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По данным Росстата, по состоянию на конец апреля 2025 года килограмм картофеля в розницу стоил в среднем 84,7 рубля. С начала года цена выросла почти в полтора раза, а в годовом измерении - более чем в 2,7 раза (173%).

Такой скачок стал самым высоким за все время наблюдений, которые ведутся с 2002 года. На оптовом рынке ситуация еще более критическая: с начала года цены для розничных торговцев выросли более чем на 85%, а по сравнению с весной 2024 года - впечатляющие 340%.

Участники рынка сообщают, что оптовая стоимость картофеля урожая 2024 года на конец апреля была в 4,4 раза выше, чем год назад - такого еще не было.

Основными факторами резкого скачка называют низкий урожай - он сократился почти на 12% - плохие погодные условия и недостаток качественных семян. Ситуацию осложнили ограниченные посевные площади.

Несмотря на заверения Министерства сельского хозяйства РФ о росте площадей под картофель в 2025 году, фермеры опасаются задержки с новым урожаем из-за майских заморозков, которые могут повлиять на всходы.

Ожидается, что неопределенность будет держаться как минимум до начала лета, когда обычно стартует сбор нового урожая.

Еще в 2024 году Росстат уже фиксировал значительный рост цен на картофель - почти на 92% за год.

"В аграрном министерстве сообразили, что что-то пошло не так, уже по факту. И теперь героически пытаются разрулить очередной кризис, которого могло не быть, выполняй оно свою рутинную работу: контролировать посевные кампании и в случае необходимости включать стандартные инструменты стимулирования, скажем, объемы госзакупок или субсидированием производства нужной продукции", - заявил публицист Анатолий Несмиян в своем канале Telegram.

Экономические проблемы в России - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на WSJ, экономика России начинает терпеть крах. По данным журналистов, западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу.

Bloomberg обращает внимание, что мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций. Как говорят эксперты, мобилизация немедленно вызовет дефицит рабочей силы. А это добавит экономике трудностей.

Также и экономический эксперт Тарас Загородний назвал мрачный прогноз для экономики Путина. Россия столкнется со сложностями, ведь глобальная рецессия уже началась - наносятся удары по ее портовой инфраструктуре, что вредит агрессору.

Больше интересных экономических новостей:

Когда правильно высаживать картофель

Чтобы не столкнуться с таким низким урожаем, как в России, стоит знать, что оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6 +8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов - вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую - начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля - третья декада марта - первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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