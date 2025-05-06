Украинцам выплатят до 100 долларов: какая страна ЕС выделила денежную помощь

После проверки информации средства поступят на банковский счет украинцев.

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Украинцы из пяти областей могут получить по 3600 грн

Главное:

Жители пяти прифронтовых областей Украины могут получить финансовую помощь от правительства Эстонии

Существуют два способа подачи заявки на получение помощи: онлайн через официальный сайт и лично в определенных пунктах

Жители пяти украинских областей, находящихся вблизи зоны боевых действий, могут получить финансовую поддержку от правительства Эстонии. Программа продлится три месяца и предусматривает выплаты для уязвимых категорий населения из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщил Эстонский совет по делам беженцев.

Каждый участник семьи, которая соответствует критериям, может получать по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев. Выплаты предоставляются один раз, и повторно обратиться можно только через полгода при новых обстоятельствах.

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Кто имеет право на помощь:

одинокие матери или родители;

женщины, которые ожидают ребенка;

семьи, где трое и более детей;

семьи с детьми в возрасте до 2 лет;

лица с инвалидностью I или II группы;

пожилые люди (60+) или те, кто имеет серьезные заболевания;

пострадавшие от потери жилья или родственников в результате войны.

Как подать заявление:

Онлайн: начиная с 1 мая через официальный сайт Эстонского совета по делам беженцев.

Лично: в определенных пунктах, информация о которых будет доступна через органы местной власти.

Рассмотрение заявок продлится до трех недель. В случае положительного решения заявителю откроют доступ к следующей форме для заполнения. После проверки предоставленной информации средства поступят на банковский счет, который укажет главный заявитель.

Ситуация с беженцами в Европе / Инфографика-Главред

Помощь украинцам в Европе - что известно

Как сообщал Главред, по данным The Economist, беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда. Только 43% беженцев во всем мире планируют вернуться домой по сравнению с 74% два года назад.

Из-за угрозы эскалации войны в Украине и прекращения военной поддержки со стороны США страны Европейского Союза готовятся к новому значительному увеличению количества украинских беженцев. министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразил мнение, что нужен справедливый механизм распределения беженцев.

Также сообщалось, что украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии. В случае завершения боевых действий временная защита для украинских беженцев в этой стране закончится уже на следующий день.

Больше экономических новостей:

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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