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Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

Марина Фурман
19 февраля 2025, 11:26
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В случае завершения боевых действий временная защита для украинских беженцев в Чехии закончится уже на следующий день.
беженцы
В МИД Чехии назвали условия, при которых странцы потеряют статус временной защиты в стране / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • При каких условиях украинцы не смогут подавать заявки на временное проживание или политическое убежище
  • Почему Чехия хочет отменить статус временной защиты

Украинцы, которые находятся в Чехии и получили временную защиту, могут ее потерять. Статус невозможно будет получить в том случае, если в Украине объявят прекращение огня или завершение войны. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в комментарии Novinky.cz.

По его словам, стране необходимо предотвратить возможную вторую волну беженцев, чтобы после завершения войны в Чехию не прибыло большое количество лиц, в частности мужчин, которые стремятся присоединиться к своим семьям, уже находящимся в стране. В случае окончания войны в Украине, они должны будут подавать заявления на получение вида на жительство, как и другие иностранцы.

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"Как бы ни закончилась война, никто не сможет сюда приехать после ее окончания в рамках института временной защиты", - отметил министр.

В случае завершения боевых действий временная защита для украинских беженцев в Чехии закончится уже на следующий день, но они все равно смогут оставаться в стране определенный период, например год или полтора.

В течение этого времени украинцы будут вынуждены адаптироваться к стандартным условиям проживания, которые действуют для других иностранцев. Они не смогут подавать заявки на временное проживание или политическое убежище.

По данным опросов, около 50% беженцев говорят, что хотели бы остаться в Чехии, отметил Ракушан. То есть это где-то примерно двести тысяч человек.

"Эта ситуация, с которой мы бы точно справились", - сказал министр.

В целом Чехия готовит различные сценарии в случае прекращения огня в Украине.

"Мы вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза, готовим для этого документы. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы", - подчеркнул Ракушан.

Министр считает, что соответствующие решения должны приниматься на уровне всего Евросоюза.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Ситуация с украинскими беженцами в Европе / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, у Трампа приостановили прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну. Уточняется, что такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов. Прекращение приема заявок будет действовать неопределенный период.

Напомним, украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в 2025 году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы. Ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше. То есть минимум 1,5 тысячи евро в месяц.

Также в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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