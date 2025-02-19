Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

Вы узнаете:
- При каких условиях украинцы не смогут подавать заявки на временное проживание или политическое убежище
- Почему Чехия хочет отменить статус временной защиты
Украинцы, которые находятся в Чехии и получили временную защиту, могут ее потерять. Статус невозможно будет получить в том случае, если в Украине объявят прекращение огня или завершение войны. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в комментарии Novinky.cz.
По его словам, стране необходимо предотвратить возможную вторую волну беженцев, чтобы после завершения войны в Чехию не прибыло большое количество лиц, в частности мужчин, которые стремятся присоединиться к своим семьям, уже находящимся в стране. В случае окончания войны в Украине, они должны будут подавать заявления на получение вида на жительство, как и другие иностранцы.
"Как бы ни закончилась война, никто не сможет сюда приехать после ее окончания в рамках института временной защиты", - отметил министр.
В случае завершения боевых действий временная защита для украинских беженцев в Чехии закончится уже на следующий день, но они все равно смогут оставаться в стране определенный период, например год или полтора.
В течение этого времени украинцы будут вынуждены адаптироваться к стандартным условиям проживания, которые действуют для других иностранцев. Они не смогут подавать заявки на временное проживание или политическое убежище.
По данным опросов, около 50% беженцев говорят, что хотели бы остаться в Чехии, отметил Ракушан. То есть это где-то примерно двести тысяч человек.
"Эта ситуация, с которой мы бы точно справились", - сказал министр.
В целом Чехия готовит различные сценарии в случае прекращения огня в Украине.
"Мы вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза, готовим для этого документы. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы", - подчеркнул Ракушан.
Министр считает, что соответствующие решения должны приниматься на уровне всего Евросоюза.
Украинские беженцы за границей - последние новости
Как писал Главред, у Трампа приостановили прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну. Уточняется, что такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов. Прекращение приема заявок будет действовать неопределенный период.
Напомним, украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в 2025 году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы. Ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше. То есть минимум 1,5 тысячи евро в месяц.
Также в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.
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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?
По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:
- Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
- Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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