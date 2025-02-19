"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

По словам президента Украины, на данный момент около 160 тысяч жителей Одессы остались без тепла и электричества.

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Зеленский отреагировал на российский удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Ключевые тезисы Зеленского:

Россияне атаковали Одессу ударными дронами

Сейчас в городе продолжаются спасательные работы

На данный момент около 160 тысяч жителей Одессы остались без тепла и электричества

В ночь на 19 февраля российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. На циничный удар РФ по энергетической инфраструктуре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Он отметил, что сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы.

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"Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов", - написал глава страны.

Он вспомнил, что вчера после печально известной встречи в Эр-Рияде, российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике.

"Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью", - возмутился Зеленский.

Shahed 136 / Инфографика: Главред

Он сообщил, что на данный момент около 160 тысяч жителей Одессы остались без тепла и электричества. Без отопления и освещения остались 13 школ, детский сад и несколько больниц.

Зеленский также поблагодарил спасателей и всех, кто помогает людям.

"Мы должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять - на них надо давить ради мира", - подчеркнул президент Украины.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 февраля, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы. Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщали о том, что РФ пытается атаковать объекты энергетики в Одессе.

После мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе остались без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.

Днем ранее в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате удара пострадали три человека - женщина с двумя детьми.

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