"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

Ключевые тезисы Зеленского:
- Россияне атаковали Одессу ударными дронами
- Сейчас в городе продолжаются спасательные работы
- На данный момент около 160 тысяч жителей Одессы остались без тепла и электричества
В ночь на 19 февраля российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. На циничный удар РФ по энергетической инфраструктуре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.
Он отметил, что сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы.
"Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов", - написал глава страны.
Он вспомнил, что вчера после печально известной встречи в Эр-Рияде, российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике.
"Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью", - возмутился Зеленский.
Он сообщил, что на данный момент около 160 тысяч жителей Одессы остались без тепла и электричества. Без отопления и освещения остались 13 школ, детский сад и несколько больниц.
Зеленский также поблагодарил спасателей и всех, кто помогает людям.
"Мы должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять - на них надо давить ради мира", - подчеркнул президент Украины.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 19 февраля, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы. Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщали о том, что РФ пытается атаковать объекты энергетики в Одессе.
После мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе остались без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.
Днем ранее в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате удара пострадали три человека - женщина с двумя детьми.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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