Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

Даяна Швец
12 февраля 2025, 10:08
76
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.
6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе
Россия атаковала Украину ракетами и дронами/ Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, Фото: Минобороны РФ (mil.ru)

Главное:

  • Россия выпустила 6 баллистических ракет и 123 дрона по Украине
  • Агрессоры атаковали баллистикой Киев и Кривой Рог
  • Враг за минувшие сутки потерял 1150 солдат

В ночь на 12 февраля 2025 года, начиная с 19.00 11 февраля, агрессор из России нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 6 баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed или беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

видео дня
Искандер инфографика
​ ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали баллистикой Киев и Кривой Рог.

"Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина", - заявили в Воздушных силах.

Отмечается, что шесть пусков "Искандер-М" осуществили из Брянской области России и один из временно оккупированного Крыма. Также враг атаковал 123-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Удары по оккупантам со стороны ВСУ

В свою очередь наши воины также наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.

"Украинские воины обезвредили девять танков, 27 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одну РСЗО, одно средство противовоздушной обороны, 164 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов", - заявили в Генштабе.

Удары России по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, сегодня утром РФ ударила ракетами по Киеву. Последствия атаки ликвидируют в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах столицы. Погиб один человек, еще один - пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на жестокий удар РФ. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура.

Также в своем вечернем обращении глава Украины назвал цели массированного удара РФ накануне. По его словам, в ближайшие недели украинская сторона будет говорить с партнерами об усилении защиты неба.

Больше новостей об атаках РФ:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине ВСУ ПВО Владимир Зеленский Искандер новости Кривого Рога Воздушные Силы Взрыв в Киеве война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

11:04Украина
Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

10:30Украина
6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

10:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Влияет на здоровье и благополучие: что о человеке говорит дата рождения

Влияет на здоровье и благополучие: что о человеке говорит дата рождения

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Последние новости

11:04

Прием у онколога и химиотерапия: у звезды Ворониных горе в семье

11:04

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

10:51

Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраляВидео

10:30

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:08

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

09:44

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

09:34

Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

08:50

Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФФото

Реклама
08:40

Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы

08:39

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

08:20

Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

08:12

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

08:00

Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украинумнение

06:35

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:10

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

05:00

Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:43

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Реклама
04:08

Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебраВидео

03:00

Только 1% людей справится с задачей: найдите владельца собаки за 5 секунд

02:30

14 февраля принесет незабываемые моменты: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

02:02

"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" ТрампаВидео

02:00

Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

01:30

После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

01:13

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

00:27

Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянкаВидео

11 февраля, вторник
23:53

Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

23:49

Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

22:56

Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалистично": Тука разнес предложения команды Трампа по УкраинеВидео

22:41

"Она пропагандирует": предательнице Лолите предъявили обвинения в РФ

22:02

Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

21:59

Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

21:44

Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой

21:34

Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

21:24

Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым: названа дата премьеры нового сезонаВидео

21:23

Что значит носить красную нить на запястье: чем опасно такое украшение

Реклама
21:21

В шоке: принц Гарри серьезно припугнул Меган МарклВидео

21:20

Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только

21:06

Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях

20:55

Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

20:48

Шеф-повар раскрыл рецепт удивительного рыбного пирога: невероятно нежный вкус

20:45

В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

20:41

В Украине готовят изменения в процедуру ВВК: что предполагается

20:39

В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепление

20:27

Судья МастерШеф Мартыновская рассталась с бойфрендом

20:22

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять