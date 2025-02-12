6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

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Россия атаковала Украину ракетами и дронами/ Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, Фото: Минобороны РФ (mil.ru)

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Россия выпустила 6 баллистических ракет и 123 дрона по Украине

Агрессоры атаковали баллистикой Киев и Кривой Рог

Враг за минувшие сутки потерял 1150 солдат

В ночь на 12 февраля 2025 года, начиная с 19.00 11 февраля, агрессор из России нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 6 баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed или беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении. видео дня

​ ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали баллистикой Киев и Кривой Рог.

"Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина", - заявили в Воздушных силах.

Отмечается, что шесть пусков "Искандер-М" осуществили из Брянской области России и один из временно оккупированного Крыма. Также враг атаковал 123-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Удары по оккупантам со стороны ВСУ

В свою очередь наши воины также наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.

"Украинские воины обезвредили девять танков, 27 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одну РСЗО, одно средство противовоздушной обороны, 164 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов", - заявили в Генштабе.

Удары России по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, сегодня утром РФ ударила ракетами по Киеву. Последствия атаки ликвидируют в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах столицы. Погиб один человек, еще один - пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на жестокий удар РФ. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура.

Также в своем вечернем обращении глава Украины назвал цели массированного удара РФ накануне. По его словам, в ближайшие недели украинская сторона будет говорить с партнерами об усилении защиты неба.

Больше новостей об атаках РФ:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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