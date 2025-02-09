Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Самолеты РФ снаряжены ракетами, которыми оккупанты могут обстреливать мирные города.

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РФ может нанести новый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

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Известно о минимум 6 бортах Ту-95МС, которые снаряжены Х-101

Отмечен взлет борта Ту-95МС с "Энгельс-2"

Общее количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые с аэродромов страны-агрессора РФ могут угрожать Украине, составляет 18 единиц.

На данный момент известно о минимум 6 бортах Ту-95МС, которые снаряжены Х-101 и находятся на "Оленьей", сообщает мониторинговый ресурс Tracking.

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Недавно на авиабазу "Энгельс-2" прилетали 3 Ту-95МС для зарядки Х-101. Там же находятся два Ту-160. При этом отмечен взлет борта Ту-95МС с "Энгельс-2", который осуществляет передислокацию на авиабазу "Оленья".

При этом отмечается, что ни один Ту-160 не совершал перелет на "Энгельс-2" или на авиабазу "Оленья".

На аэродроме "Дягилево" зафиксированы четыре самолета Ту-95МС.

Однако вечером 8 февраля с 20:00 2 борта Ту-160 осуществили тренировки в пределах Саратовской области, добавили авторы сообщения.

Как сообщал Главред, в РФ с аэродрома "Оленья" Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в нескольких областях Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Он отметил, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что было подтверждено сбитие 77 воздушных целей. В ведомстве добавили, что противник атаковал объекты украинской энергетики.

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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