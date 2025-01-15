Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

Главное:
- Россияне пытаются попасть по газохранилищу
- Наземное оборудование может быть частично повреждено
Страна-агрессор Россия пытается попасть по газохранилищу на Западе Украины, но ей не удастся этого сделать. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.
По его словам, цель россиян - чтобы произошел взрыв, горело газохранилище и Украина потеряла его.
"Оно (газохранилище - ред.) расположено глубоко под землей. В прошлом году были ситуации, когда ракета "Кинжал" целилась, зарывалась на минус 10 метров, но оно не взрывалось", - вспомнил он.
Нагорняк отметил, что наземное оборудование может быть частично повреждено. Но оно не имеет никакого стратегического значения для нашей газотранспортной системы.
"Целей, которые они имеют, не достигают. Я не знаю, каким образом российские военные пытаются аргументировать Путину то, что они якобы смогут наше газохранилище взорвать. На это у них не хватит сил", - подытожил он.
Удар РФ по Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 15 января страна-агрессор Россия массово атаковала Украину. Взрывы были слышны в Черкассах. Позже все крылатые ракеты переместились из центра в западные области.
Председатель ЛОВА Максим Козицкий заявил, что во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами. Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.
Кроме того, в Воздушных Силах добавили, что оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.
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Кто такой Сергей Нагорняк?
Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат ІХ созыва от фракции Слуга народа.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.
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