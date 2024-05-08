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РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбиты 8 из 12 ракет: какие последствия

Анна Ярославская
8 мая 2024, 11:42
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Оккупанты уже не впервые в этом году бьют именно по Стрыйскому району. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.
Энергетика, спасатели, ракетный удар
РФ выпустила по Львовщине 12 ракет: куда целились оккупанты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Во время массированной ракетной атаки утром 8 мая российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, ударили по объектам на Львовщине.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что силам ПВО удалось сбить 8 воздушных целей, которые летели на Львовщину.

"По предварительной информации, этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них восемь воины ПВК "Запад" и мобильные огневые группы сбили", - написал он в Telegram.

видео дня

В Стрыйском районе российские войска атаковали газохранилище. По словам Козицкого, россияне уже не впервые в этом году бьют именно по этому району. Также оккупанты ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

К тушению пожара, который начался на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе из-за попадания ракеты, привлекали 35 пожарных и 7 единиц спецтехники.

К моменту их прибытия площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

По информации по состоянию на данный момент, жертв и пострадавших нет.

Глава ОВА отметил, что на Львовщине не хватает современных систем ПВО. Это пытаются компенсировать созданием мобильных групп.

Ситуация с электроэнергией на Львовщине

Козицкий рассказал, что в области пока не вводят графики отключений электроэнергии.

"Но когда мы понимаем, что мы входим в летний сезон, у нас будет дефицит на рынке электричества и в час пик, 7-8 часов утра, 7-10 часов вечера – это будут критические часы. Мы надеемся, что люди будут с пониманием относиться к возможным графикам отключений, которых на данный момент нет, но мы предупреждаем и просим людей экономить электроэнергию", – добавил глава ОВА.

Смотрите видео - Максим Козицкий рассказал о ситуации в области после российского обстрела:

Скриншот

Ситуация в энергетике по Украине

В Укрэнерго сообщили, что россияне нанесли новый массированный удар по тепло- и гидроэлектростанциям.

Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Пока что потребители в этом регионе подключены к резервным схемам. В настоящее время на поврежденных объектах работает ГосЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"С 18:00 до 23:00 возможны отключения по всей Украине Из-за боевых действий и атаки есть обесточивание в 9 областях", - предупредили энергетики.

Что такое блэкаут

Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Отмечается также, что ограничение бытовых и промышленных потребителей будут равномерно распределены по всем областям.

"Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго. Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00", - добавили в Укрэнерго.

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.

Все подробности о последствиях ракетной атаки РФ по областям читайте в материале: Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди.

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Уничтожены 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных дронов.

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