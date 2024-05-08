Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди

В ночь на 8 мая РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях. Из-за падения обломков есть пострадавшие, в том числе и ребенок.
Ракетный удар по Киевщине - последствия
В Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью армия страны-агрессора РФ атаковала область дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
Тревога продолжалась почти 4 часа. Работали силы ПВО.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было. В то же время падение обломков зафиксировано в четырех районах области.
"К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди. Двух пострадавших – женщину и мужчину – с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
В КОВА добавили, что зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света.
По оперативной информации, в результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено.
Атака РФ на Кировоградскую область
В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры.
Травмирован ребенок восьми лет, сообщили в Кировоградской ОВА.
Есть разрушения 13 частных домов и почти трех десятков гаражей. Все службы работают на месте.
Удар РФ по Полтавщине - что известно о последствиях
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в регионе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.
После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ракетный удар по Украине 8 мая 2024
После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.
В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.
По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.
В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.
В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.
Что известно о ракете Х-59?
Х-59 – советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов, прикрытых ПВО, которые визуально выявляются оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения, пишет Википедия.
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