Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину травмы получил ребенок восьми лет.

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Все службы ликвидируют последствия ракетного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

В ночь на 8 мая РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях. Из-за падения обломков есть пострадавшие, в том числе и ребенок.

Ракетный удар по Киевщине - последствия

В Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью армия страны-агрессора РФ атаковала область дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

Тревога продолжалась почти 4 часа. Работали силы ПВО.

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Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было. В то же время ⁠падение обломков зафиксировано в четырех районах области.

"К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди. Двух пострадавших – женщину и мужчину – с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света.

По оперативной информации, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено.

Атака РФ на Кировоградскую область

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры.

Травмирован ребенок восьми лет, сообщили в Кировоградской ОВА.

Есть разрушения 13 частных домов и почти трех десятков гаражей. Все службы работают на месте.

Удар РФ по Полтавщине - что известно о последствиях

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в регионе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.

Что известно о ракете Х-59? Х-59 – советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов, прикрытых ПВО, которые визуально выявляются оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения, пишет Википедия.

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