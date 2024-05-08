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РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов: сколько целей сбили силы ПВО

Анна Ярославская
8 мая 2024, 09:10
570
В результате противовоздушного боя защитники украинского неба уничтожили 59 воздушных целей.
Ракетный удар по Украине 8 мая
Ракетный удар по Украине 8 мая: сколько ракет было сбито / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА по территории Украины.

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. – РФ);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. – РФ, акватория Каспийского моря);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
  • 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ).

К отражению воздушного нападения противника были привлечены: истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

видео дня

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Отчет Воздушных сил
Уничтожены 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных дронов / t.me/ComAFUA

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - добавил Олещук.

Кто такой Николай Олещук

Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.

Все подробности о последствиях ракетной атаки РФ по областям читайте в материале: Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди.

  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024
    Атака на Днепропетровщину 8 мая 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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