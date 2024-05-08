РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов: сколько целей сбили силы ПВО

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА по территории Украины.
Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. – РФ);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. – РФ, акватория Каспийского моря);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
- 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ).
К отражению воздушного нападения противника были привлечены: истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - добавил Олещук.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.
Ракетный удар по Украине 8 мая 2024
После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.
В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.
По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.
В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.
В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.
Все подробности о последствиях ракетной атаки РФ по областям читайте в материале: Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди.
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