РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах столицы.

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Ракетный удар по Киеву: спасатели рассказали о последствиях/ Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву

В трех районах есть разрушения

Есть погибший и пострадавший

Под утро 12 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Погиб один человек, еще один - пострадал.

В пресс-службе ГосЧС рассказали о последствиях российской атаки.

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Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб, один - пострадал.

Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.

Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.

На местах происшествия работают более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе пострадала 9-летняя девочка. Ее госпитализировали медики.

"В Оболонском районе пока один погибший. Но уже трое пострадавших, двое из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - написал он в Telegram.

Кроме того, по данным мэра, в Дарницком районе вспыхнул пожар на территории одного из частных предприятий.

Киевщина - последствия атаки РФ

Руководитель Киевской военной администрации Николай Калашник сообщил в Тelegram, что ночью Киевщина также была под ударом вражеских дронов и ракет. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Предварительно, обошлось без пострадавших среди населения. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Обуховском районе произошел пожар нежилых помещений.

В Бориспольском районе обломки сбитых БпЛА повредили 9 частных домов и машину.

Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025

Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины. По его словам, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Утром под прицелом была энергетика. В связи с массированной атакой РФ были введены аварийные отключения света.

Позже стало известно, что армия в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

По данным Воздушных сил ВСУ, 11 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный воздушный удар по Украине с использованием ракет разных типов воздушного, наземного и морского базирования. В частности, армия РФ применила до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет и 124 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

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