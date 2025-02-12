Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

Анна Ярославская
12 февраля 2025, 06:35обновлено 12 февраля, 07:10
787
Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах столицы.
Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву: спасатели рассказали о последствиях/ Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву
  • В трех районах есть разрушения
  • Есть погибший и пострадавший

Под утро 12 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Погиб один человек, еще один - пострадал.

В пресс-службе ГосЧС рассказали о последствиях российской атаки.

видео дня

Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб, один - пострадал.

Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.

Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.

На местах происшествия работают более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе пострадала 9-летняя девочка. Ее госпитализировали медики.

"В Оболонском районе пока один погибший. Но уже трое пострадавших, двое из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - написал он в Telegram.

Кроме того, по данным мэра, в Дарницком районе вспыхнул пожар на территории одного из частных предприятий.

  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия
    Ракетный удар по Киеву и области 12 февраля 2025 - последствия Фото: ГосЧС, Нацполиция

Киевщина - последствия атаки РФ

Руководитель Киевской военной администрации Николай Калашник сообщил в Тelegram, что ночью Киевщина также была под ударом вражеских дронов и ракет. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Предварительно, обошлось без пострадавших среди населения. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Обуховском районе произошел пожар нежилых помещений.

В Бориспольском районе обломки сбитых БпЛА повредили 9 частных домов и машину.

Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025

Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины. По его словам, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Утром под прицелом была энергетика. В связи с массированной атакой РФ были введены аварийные отключения света.

Позже стало известно, что армия в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

По данным Воздушных сил ВСУ, 11 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный воздушный удар по Украине с использованием ракет разных типов воздушного, наземного и морского базирования. В частности, армия РФ применила до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет и 124 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине ракета новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

06:35Украина
Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украину

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украину

06:10Мнения
Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

01:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

Последние новости

06:35

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

06:10

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

05:00

Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:43

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в УкраинеВ Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине
04:08

Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебраВидео

03:00

Только 1% людей справится с задачей: найдите владельца собаки за 5 секунд

02:30

14 февраля принесет незабываемые моменты: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

02:02

"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" ТрампаВидео

Реклама
02:00

Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

01:30

После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

01:13

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

00:27

Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянкаВидео

11 февраля, вторник
23:53

Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

23:49

Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

22:56

Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалистично": Тука разнес предложения команды Трампа по УкраинеВидео

22:41

"Она пропагандирует": предательнице Лолите предъявили обвинения в РФ

22:02

Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

Реклама
21:59

Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

21:44

Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой

21:34

Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

21:24

Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым: названа дата премьеры нового сезонаВидео

21:23

Что значит носить красную нить на запястье: чем опасно такое украшение

21:21

В шоке: принц Гарри серьезно припугнул Меган МарклВидео

21:20

Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только

21:06

Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях

20:55

Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

20:48

Шеф-повар раскрыл рецепт удивительного рыбного пирога: невероятно нежный вкус

20:45

В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

20:41

В Украине готовят изменения в процедуру ВВК: что предполагается

20:39

В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепление

20:27

Судья МастерШеф Мартыновская рассталась с бойфрендом

20:22

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

20:19

Становится скользким и слишком твердым: где ни в коем случае нельзя хранить сыр

19:52

С валентинками, но без цветов: как праздновали День святого Валентина в СССР

19:47

"Война скоро будет закончена": Трамп отправил министра финансов в Украину

19:45

Украина "перепродает оружие США": в МИД жестко ответили на домыслы Карлсона

19:18

Отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене - NYT

Реклама
19:14

"Мы готовы, я готов": встреча Зеленского и Трампа может состояться в Вашингтоне

19:14

Какие знаки зодиака разойдутся прямо перед Днем святого Валентина

19:00

Фронт может посыпаться летом: почему Россия "усилила" свою армию осламимнение

18:43

Что скажет Ирина: Мурат Налчаджиоглу вернулся в жизнь второй бывшей жены

18:42

Лимиты на 12 февраля: кого и когда "зацепит" ограничение поставок электроэнергии

18:34

Трагическая авиакатастрофа: в аэропорту разбился самолет известного музыканта

18:21

Зеленский предложил обмен территориями между Украиной и Россией: о чем идет речь

18:17

Женщина годами ведет двойную жизнь: как она обманула мужа и детектива

18:07

Силикон и бриллианты в зубах: женщина сделала 500 процедур за 250 000 долларов

17:35

Гора вкуснейших котлет за 50 грн: рецепт просто невероятный

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять