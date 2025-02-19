Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла

Анна Ярославская
19 февраля 2025, 06:49
502
Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline

Главное:

  • Четверть миллиона человек в Одессе - без света и отопления
  • Повреждены объекты социальной инфраструктуры, пострадал человек

Вечером 18 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.

видео дня

Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько времени нужно на их ликвидацию.

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/truonline
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/truonline

Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

"Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жильцов поврежденных квартир. Коммунальные службы устраняют последствия атаки", - сообщил Труханов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

19 февраля учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей.

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/truonline

Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай.

Смотрите видео - Последствия российской атаки на Одессу 18 февраля 2025:

Скриншот

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы.

В ночь на 18 февраля в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате ударе пострадали три человека - женщина с двумя детьми.

В ночь на 16 февраля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 143 дрона и две баллистические ракеты. Большинство беспилотников было сбито силами украинской ПВО, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса новости Одессы война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

07:49Мир
Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла

06:49Украина
Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

04:04Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

Последние новости

08:10

Россия провалилась на Покровском направлении

07:49

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

07:15

Чем отличаются 2 женщины в саду: только люди со "зрением орла" найдут ответ

06:49

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и теплаВидео

06:10

Конфликт с США заставит Европу "проснуться"мнение

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
05:58

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

05:11

Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

05:00

Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:30

ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

Реклама
04:04

Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

03:54

Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

03:32

Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

03:00

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

02:42

Двухнедельный шторм подходит к концу: Украину скоро атакует новая магнитная буря

02:30

При какой температуре замерзает бензин в авто: предупреждение для водителей

02:05

"Зеленского поддерживает 4% украинцев": Трамп выдал циничное заявление о переговорах

02:00

19 февраля: церковный праздник, приметы, день ангела и что нельзя делать

01:30

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

01:22

Как обойтись без мерного стакана и посчитать граммы и миллилитры: лайфхак

01:08

Войны можно было закончить несколько дней назад: Трамп выдал циничное заявление по Украине

Реклама
00:39

"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в светВидео

18 февраля, вторник
23:53

В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой ШахедовВидео

23:51

Миротворцы могут появиться в Украине: Нидерланды и Франция приняли решение

23:29

Молодуха Петросяна рассказала, как втерлась к нему в доверие: "Было непросто"

22:57

Переговоры РФ и США: Путин хочет получить контроль над Украиной

22:54

"Почетная капитуляция": Горбач раскрыл опасность для Украины на переговорах с РФВидео

22:33

Богатство и удача придут на целый год: что нужно сделать 19 февраля

22:30

Как быстро избавиться от изжоги в домашних условиях: исчезнет за считанные минуты

22:24

"Как земля носит?": главная фанатка Винника "извинилась" за его русские песни

22:17

"Какая разница": Ольга Сумская рассказала об отношениях с родной сестрой

22:00

Переговоры между США и Россией и их последствия: главные новости Украины (дайджест)

21:35

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

21:21

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

21:09

ЕС готовит Украине пакет помощи на €6 млрд на фоне переговоров США и РФ - Politico

20:46

Абракадабра по-украински: Леди Гага отметила певческий талант маленькой украинки

20:25

Как закончится война в Украине и какие будут границы: в США сделали заявление

20:18

США "очень сильно вошли в игру": Дуда похвалил Трампа после встречи с Келлогом

19:45

Для чего на самом деле брызгать духи на волосы: окружающие будут удивлены

19:44

Где спрятан кот: только люди с высоким IQ разгадают загадку

19:32

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный морозФото

Реклама
19:25

Простой рецепт свеклы по-корейски: невероятная закуска готовится за 10 минут

19:22

США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии - Bloomberg

19:13

Прекращение огня или конец войны: назван результат переговоров Трампа и ПутинаВидео

19:10

Чего хочет Трамп и Путинмнение

18:58

Как выглядел Крещатик более 150 лет назад: опубликовано уникальное фото

18:55

Россияне модернизировали ударные БпЛА: в чем опасность новых дронов "Герань-3"Фото

18:54

Избавляемся от каракулей на стенах: лучшие лайфхаки удаления фломастера

18:37

"Критическая ситуация": армия РФ вплотную подошла к Купянску

18:30

Можно ли дуть собаке в морду: что это значит для животного

18:24

Ногти могут указывать на продолжительность жизни: на что обратить внимание

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять