Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла

Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.

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Последствия удара по Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline

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Четверть миллиона человек в Одессе - без света и отопления

Повреждены объекты социальной инфраструктуры, пострадал человек

Вечером 18 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.

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Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько времени нужно на их ликвидацию.

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/truonline

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/truonline

Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

"Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жильцов поврежденных квартир. Коммунальные службы устраняют последствия атаки", - сообщил Труханов.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

19 февраля учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей.

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/truonline

Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай.

Смотрите видео - Последствия российской атаки на Одессу 18 февраля 2025:

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы.

В ночь на 18 февраля в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате ударе пострадали три человека - женщина с двумя детьми.

В ночь на 16 февраля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 143 дрона и две баллистические ракеты. Большинство беспилотников было сбито силами украинской ПВО, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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