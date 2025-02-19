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США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной

Юлия Закрепа
19 февраля 2025, 08:45обновлено 19 февраля, 09:21
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Российский диктатор Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах.
США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной
США не будут отменять санкции против РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru, The White House

Главное из материала:

  • Путин сохраняет свою цель уничтожить украинское государство
  • Россия скорректировала свою позицию относительно потенциальных переговоров

Аналитики Института изучения войны сообщили, что переговоры России с США в Эр-Рияде не продемонстрировали признаков, что Кремль готов идти на уступки ради прекращения войны в Украине.

Американские аналитики отмечают, что несмотря на то, что российские и американские официальные лица встретились в Саудовской Аравии 18 февраля, РФ по-прежнему не демонстрирует никаких признаков, что она готова пойти на какие-либо значимые уступки по Украине. Об этом свидетельствуют оценки западных разведок, высокопоставленных чиновников США и давние оценки самого ISW.

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О том, что российский диктатор Владимир Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах и сохраняет свою цель уничтожить украинское государство свидетельствуют и последние заявления официальных лиц РФ. Они неоднократно отрицали суверенитет Украины над ее международно признанными границами 1991 года и легитимность украинского правительства.

В частности представитель Кремля Дмитрий Песков 16 февраля сказал, что Россия скорректировала свою позицию относительно потенциальных переговоров с Украиной из-за якобы "дефицита" суверенитета в Украине. А кремлевские чиновники, включая Путина, продвигают нарративы о том, что Владимир Зеленский является "нелегитимным" и пытаются утверждать, что президент Украины якобы не имеет полномочий вести переговоры, а Москва не обязана выполнять любые соглашения, которые он может подписать в будущем.

"Теория победы Путина и в дальнейшем предполагает, что российские военные могут поддерживать медленное, ползучее продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска обороняться, а Запад будет готов поддерживать Украину", - пришли к выводу в ISW.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент США Дональд Трамп выдал циничное заявление о переговорах. Он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Также добавил, что сейчас поддержка Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.

18 февраля переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились, поэтому стало известно, о чем договорились делегации. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов.

Владимир Горбач назвал результат переговоров Трампа и Путина. Хотя Трамп убежден в своей способности достичь этого, в последнее время в его заявлениях появились нотки сомнения относительно эффективности собственных действий. Путин, вероятно, будет пытаться переложить ответственность за срыв возможного перемирия на Украину.

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