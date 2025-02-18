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Прекращение огня или конец войны: назван результат переговоров Трампа и Путина

Юрий Берендий
18 февраля 2025, 19:13
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Россияне не будут выполнять соглашение с Соединенными Штатами если это будет противоречить их реальным интересам в отношении Украины, отметил Горбач.
Прекращение огня или конец войны: назван результат переговоров Трампа и Путина
Назван результат переговоров Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

О чем сказал Горбач:

  • Путин будет пытаться переложить ответственность за нарушение соглашения о прекращении огня на Украину
  • Единственный путь к реальному миру - это полное истощение России

Трамп неоднократно заявлял о необходимости немедленного прекращения огня в Украине, однако остается неизвестным, сможет ли он заставить Россию и Украину остановить боевые действия и каким образом будет гарантировать длительное перемирие. Об этом во время чата на Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, Трамп является фактором непредсказуемости, который создает хаос в мировой политике. Если бы он смог превратить этот хаос в стабильность, в частности в поддержании режима прекращения огня, это стало бы своеобразным чудом. В то же время, хотя Трамп убежден в своей способности достичь этого, в последнее время в его заявлениях появились нотки сомнения относительно эффективности собственных действий.

"Даже его слова о редкоземельных металлах в Украине свидетельствуют об этом: то ли эти металлы останутся на подконтрольной России территории, то ли нет - он сам не знает. Но Трамп опирается на то, что у него хорошие отношения с Путиным, и он постоянно это повторяет. Вроде бы эти "хорошие отношения" будут гарантией того, что Путин остановится и перестанет стрелять. Ну, такая себе гарантия...", - указывает эксперт.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
Какие есть полезные ископаемые в Украине и где они находятся / Инфографика: Главред

Горбач отмечает, что Путин, вероятно, будет пытаться переложить ответственность за срыв возможного перемирия на Украину. Он может согласиться на прекращение огня при определенных условиях, но впоследствии возобновить боевые действия, заявив, что Украина не выполнила выдвинутые требования - такая тактика уже неоднократно применялась.

"Как мы знаем, культура Путина и системы КГБ, из которой он вышел, не предусматривает никаких внутренних сдерживаний, не знает понятий "держать слово" или "выполнять договор". Они не выполняют договоры, если им это невыгодно. Более того, они могут заключать фейковые договоры заранее с целью их сразу нарушить и возложить ответственность на жертву", - добавляет он.

Аналитик выразил пессимизм относительно возможности получения каких-либо надежных гарантий, подчеркивая, что доверие к Путину отсутствует. По его мнению, единственный реальный путь к устойчивому миру или перемирию - это полное истощение государства-агрессора, когда оно физически не сможет продолжать войну. Готов ли Дональд Трамп способствовать этому и будет ли у него такая возможность - остается неизвестным.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

"Потому что все будет зависеть не только от Трампа и Путина, но и от тех сил, которые поддерживают Российскую Федерацию, прежде всего КНР, как экономическую мощь, которая может помогать россиянам примерно так же и в таких объемах, как сейчас нам помогают страны Запада. Если Китай будет поддерживать Россию, то и Трамп не сможет принудить ее к каким-то уступкам", - резюмировал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска приблизились вплотную к Купянску в Харьковской области. Как сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, враг интенсивно обстреливает город, применяя различные виды вооружения.

В начале 2023 года многие открыто говорили о победе Украины, однако сейчас это слово почти исчезло из политического дискурса. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC отметил, что это проблема не только для Украины, но и для Европы и всего мира.

Тем временем в Саудовской Аравии продолжаются переговоры между представителями США и России по Украине, однако без участия украинской стороны. Президент Владимир Зеленский во время встречи с общиной в Анкаре заявил, что Украина не будет принимать никаких российских ультиматумов.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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война в Украине мирное урегулирование Владимир Горбач мирные переговоры с Россией
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