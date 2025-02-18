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Россияне модернизировали ударные БпЛА: в чем опасность новых дронов "Герань-3"

Марина Фурман
18 февраля 2025, 18:55обновлено 18 февраля, 19:26
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Оккупанты начали оснащать даже имитационные дроны боевыми зарядами.
Россияне модернизировали ударные БпЛА: в чем опасность новых дронов 'Герань-3'
Россияне усовершенствовали "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Основное:

  • Россия модернизировала ударные дроны
  • В новых "Шахедах" появились боевые части весом до 90 кг
  • Имитационные БпЛА "Гербера" враг также начал оснащать боевыми частями

Действия страны-агрессора России свидетельствуют о том, что Кремль не собирается завершать войну в Украине. В частности, на странице Главного управления разведки МО Украины написали, что оккупанты модернизируют ударные дроны.

В сообщении говорится, что с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136 ("Ґерань-2", "Гарпия"). Например, в "Шахедах" появился новый вид боевой части весом 90 кг. Также полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую. Кроме того, в конструкцию дрона россияне установили дополнительный балласт.

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"На помехозащищенной 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации с круговым размещением периферийных патч-антенн обнаружена наклейка с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts", а также номером, указывающим на производство в 2024 году. Способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "Шахедов" серии "Ы" производства Ирана и РФ, поэтому обнаруженная наклейка, вероятно, использована для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения CRP-антенны", - написали в разведке.

В ГУР отмечают, что Россия все чаще использует продукцию китайского производства как замену компонентам из США, ЕС и других государств.

"Например, в упомянутой выше 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 россияне заменили программируемую логическую интегральную схему XILINX Kintex-7 производства США, которая является критической частью CRP-антенны, на интегральную схему производства Beijing Microelectronics Technology, КНР", - добавили разведчики.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed 136 / Инфографика: Главред

Известно, что ударные дроны, которые произведены на мощностях особой экономической зоны "Елабуга", в дополнение к "Ы" получили новую серию - "Ъ".

А беспилотники, произведенные на электромеханическом заводе "купол" (г. Ижевск), получили новую серию "КЦ" в дополнение к предыдущим "К" и "КБ".

Украинская разведка получила данные, что кроме 8-канальных антенн "комета М8", в производстве российских ударных беспилотников также применяются новые 12-канальные CRP-антенны "комета".

Кроме того, БпЛА "Гербера", производимые на заводе в г. Елабуга, ранее выполняли лишь имитационную роль, но теперь враг начал оснащать их боевыми частями ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6.

"Для приведения боевой части в действие используется взрыватель, подключенный к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10DD", - объяснили в разведке.

Также страна-агрессор РФ налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - Ґерань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР
  • Россия модернизировала ударные дроны
    Россия модернизировала ударные дроны фото: ГУР

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Поздно ночью 17 февраля, российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки поднялся пожар в Святошинском районе столицы. В КМВА отметили, что обломки упали в нежилой зоне. Пожар был зафиксирован в складском помещении.

Как писал Главред, в ночь на 18 февраля в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате удара пострадали три человека - женщина с двумя детьми. Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в ночь на 18 февраля враг атаковал Украину 176 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 170 дронов не достигли целей. В ВС ВСУ отметили, что украинским защитникам удалось сбить 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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